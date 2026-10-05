O BNG declárase «preparado» para as eleccións e Rego reivindícao como un «dique» contra os reaccionarios

La Voz

GALICIA

El diputado del BNG, Néstor Rego, en rueda de prensa.
El diputado del BNG, Néstor Rego, en rueda de prensa. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Néstor Rego defende que nos últimos tres anos o Bloque conseguiu avences concretos para Galicia grazas á súa capacidade para condicionar a política estatal

05 oct 2026 . Actualizado a las 10:43 h.

O Bloque Nacionalista Galego está «preparado» para enfrontar as eleccións xerais que o presidente español, Pedro Sanchez, vén de convocar de xeito adiantado para o vindeiro 29 de novembro. Unha cita cara a que a formación nacionalista se reivindica como «un dique fronte á onda reaccionaria».

«Máis BNG é sinónimo de máis dereitos e menos dereitas, e Galicia precisa máis BNG: máis defensa dos nosos intereses, máis políticas sociais e máis capacidade para frear a involución», proclamou esta mañá o representante do Bloque no Congreso dos Deputados, Néstor Rego.

Rego destacou que durante esta lexislatura o partido conseguiu avances concretos para Galicia grazas á súa capacidade para negociar e condicionar a política estatal, e engadiu que están «preparados» para volver poñer os intereses dos galegos por diante e para facer fronte á «dereitización» da política española.

Ademais, o representante do BNG na Cámara baixa defendeu o traballo feito pola súa formación no Congreso durante os últimos tres anos en favor de Galicia e das maioria sociais, augurando «un bo resultado» do Bloque nos recén convocados comicios.