Besteiro: «O 29 de novembro imos ter que elexir entre dereita ou dereitos»

Lavandeira jr | EFE

El portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado esta mañana en el Parlamento gallego que los socialistas gallegos está preparados para salir a ganar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una cita, ha dicho, en la que se va a tener que elegir entre «dereita ou dereitos». En una comparecencia, el también portavoz en la Cámara ha recordado que, este fin de semana, mientras la mayoría de los ciudadanos se solidarizaba con las movilizaciones que reclaman avances en el acceso a la vivienda, «o PP estaba de festa».

«Estamos ante un exemplo claro de como perciben unha realidade política uns e outros», ha insistido Besteiro, quien ha recordado que los mismos que apoyaron el rescate a la banca, son los que ahora han votado en contra de rescatar a las personas, en alusión a los dos decretos de vivienda tumbados en el Congreso. Unos hechos que, según el líder socialista, colocan sobre la mesa los dos modelos sobre los que van a tener que decidir todos los españoles el próximo 29 de noviembre. «A cidadanía vai que elexir se lle entrega as chaves do Goberno a Feijoo, a Rueda ou Abascal ou se, pola contra, lle pecha a porta a todos aqueles que pensan que a vivenda é un negocio e non un dereito», ha contrapuesto Besteiro.

El secretario xeral del PSdeG, que ha alertado que está en juego que la extrema derecha entre en el Gobierno, ha defendido la puesta por seguir consolidando y fortaleciendo los pilares del modelo de bienestar, lo que supone hacer políticas para la mayoría social, algo que, a su entender, no garantiza el proyecto del PP en alianza con Vox.

«Eu celebro que se vaian a aprobar eses dous decretos e que se vain debatir de novo na Deputación Permanente do Congreso», ha precisado Besteiro.

«España hoxe supera os 23 millóns de afiliados, crece por riba da eurozona, medramos no salario mínimo, é dicir, que os socialistas non so gobernamos máis, senón que gobernamos mellor», dijo el portavoz del PSdeG, quien ha recordado, además, la apuesta por la revalorización de las pensiones y por un modelo de cohesión territorial y social cuyo éxito, entiende, explica el constante ataque desde la derecha.

«Temos a un Feijoo absolutamente desnortado, incapaz de facer ningunha protesta, con concesións á extrema dereita», ha insistido Besteiro sobre el líder del PP, al que ha afeado su inexistente política de vivienda en los 13 años en los que estuvo como presidente del Gobierno.

Besteiro abrió su comparecencia expresando todo el apoyo del PSdeG al alcalde de Vilagarcía de Arousa y presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, que presenta hoy una denuncia por la agresión que sufrió el sábado al grito de «rojos de mierda». «Non podemos, nin debemos, nin imos normalizar nunca os insultos, as manifestacións de odio e de violencia; teño absolutamente claro que é esa dereita que está crispando. E, ao final, prodúcense situacións tan lamentables como a que aconteceu este fin de semana en Vilagarcía», lamentó el líder socialista.

Sobre o proceso interno una vez convocadas las elecciones, Besteiro avanzó que la ejecutiva gallega se reúne hoy por la tarde y que el calendario para elaborar las candidaturas podrá quedar cerrado en los próximos 10 o 15 días: «Será exprés, pero coas garantías de sempre no PSOE: a participación desde a primeira agrupación ata a última, ata chegar á decisión final do Comité Federal sobre as listas en toda España», sostuvo Besteiro.