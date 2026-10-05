El adelanto fuerza a Sumar a buscar nombre y candidato, con Mónica García favorita

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica M. Barbero, ayer. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

La convocatoria electoral ha cogido a la izquierda alternativa al PSOE sin un paraguas en el que acoger a todas sus siglas ni un referente al que situar como candidato. La rumorología electoral de los últimos días obligó a tomar atajos y acelerar el paso, lanzando este lunes un nuevo proyecto que, por ahora, aglutina menos organizaciones de las que acogió Sumar en el 2023. Frente Amplio se estrenó ayer con un acto donde los ministros Mónica García, de Más Madrid, y Ernest Urtasun, de los Comunes, se pusieron a disposición de lo que decidan las respectivas organizaciones que conforman esta plataforma para ser candidatos. Junto a ellos, los responsables de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero.

«Voy a estar en la batalla en el lugar donde decidan», dijo la titular de Sanidad sobre si estará o no al frente de la candidatura, horas después de conceder una entrevista radiofónica en la que se postuló a liderar este espacio: «Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores».

La opción de la ministra como candidata de Frente Amplio cobró fuerza en los últimos días, a pesar de haber sido proclamada candidata de Más Madrid para las autonómicas del próximo año en la Comunidad de Madrid. De hecho, lo hacía venciendo en primarias a Emilio Delgado, quien acordaba poner rumbo al Congreso como compensación. El portavoz adjunto de la formación madrileña fue el primero en reunirse con Gabriel Rufián, de ERC, en la gira que este inició en busca de apoyos para impulsar una candidatura única de izquierdas que no compitiese con otras organizaciones del mismo espacio. El futuro de ambos está ahora en el aire.

Curiosamente, la disolución de las Cortes supone que decaiga el proyecto de ley del nuevo estatuto marco sanitario que encabezó la ministra y que llevó al colectivo médico a amenazar con una huelga indefinida en otoño.

Ernest Urtasun, por su parte, apunta a encabezar la lista en Barcelona, mientras que los también ministros Pablo Bustinduy (Sumar) y Sira Rego (IU) se han descartado como candidatos.

El estreno de Frente Amplio ha quedado opacado por las ausencias de los socios políticos y parlamentarios de Sumar como Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca.

La opción Barbero

En Movimiento Sumar se promueve la candidatura de su actual cocoordinadora y portavoz en el Congreso, la gallega Verónica Martínez Barbero. La diputada por Pontevedra concurriría ahora por Madrid, y ya ha dado el paso a nivel interno para aspirar a encabezar la candidatura de la formación magenta. Compite con otros seis candidatos sin ninguna opción en la recogida de avales, exponen fuentes de la organización impulsada por Yolanda Díaz.

La elección de Martínez Barbero no implicaría que sea la cabeza de lista del Frente Amplio, sino el referente de Sumar dentro de la coalición a la hora de confeccionar las listas con el resto de organizaciones políticas.

El futuro de Podemos

Entre esas organizaciones no está por ahora Podemos. La mano está tendida, pero los morados solo aceptan ir juntos bajo la condición de celebrar primarias abiertas para elegir candidato, en la que estos plantean como cabeza de lista a su numero dos, Irene Montero, y para el que ha puesto ya fecha sobre la mesa: 14 y 15 de octubre, justo antes del cierre de inscripción de coaliciones. La previsión de Frente Amplio es presentar a su candidato en un acto que se celebrará el día 17.

Preguntado ayer por la opción de concurrir junto a Podemos, Urtasun reivindicó que en la coalición están «muchísimas organizaciones que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, y no sobra nadie», pero rechazó que se produzca un debate «a través de los medios». «Si alguien quiere hacer alguna propuesta, hay una silla disponible para venir a hacer las propuestas que consideren oportunas», prosiguió el ministro de Cultura.