A partir de este lunes los transportistas tendrán que llevar su documentación digitalizada

Tramo de la autovía en Tapia. DANIEL GAYOSO

Los transportistas tienen desde este lunes la obligación de llevar el Documento de Control Administrativo (DCA) digitalizado. Hasta ahora era una libreta de papel que debían entregar a las autoridades en caso de que la solicitasen para acreditar la identidad del conductor, la mercancía que transporta, el peso, quién contrató el servicio, y otra información sobre el trayecto y el vehículo. Ahora entregarán un código QR como los que se usan para ver la carta de los restaurantes. Las sanciones por seguir usando el método tradicional son de 401 euros.

Alberto Vila es el secretario xeral da Vieiros, la Unidade Galega de Transportistas. Dice ser consciente de que «os cambios son ás veces complicados», pero lanza un mensaje de tranquilidad para aquellos a los que esta nueva normativa va a afectar: «As aplicacións son moito máis simples que mercar en Amazon ou comprar un billete de Renfe».

Vila entiende que esta nueva normativa «forma parte do proceso de dixitalización que afecta a todos os sectores». En cualquier caso, pide a las autoridades que tengan «paciencia» y que entiendas que este tipo de cambios requieren un período de adaptación. «Pedimos que durante as primeiras semanas os controis sexan con carácter pedagóxico e non dean lugar a sancións», añade Vila.

Cómo hacerlo

Hay varias aplicaciones para llevar el DCA digitalizado, pero el Ministerio de Transportes ha lanzado una web gratuita para hacerlo. Se llama Plataforma SIMPLE. Una vez dentro de la página, el usuario tiene que registrarse con su documento de identidad y podrá crear el mismo documento que antes llevaba en papel rellenando un formulario. En los controles solo tendrá que mostrar el código QR que la web le genera. Es el mismo funcionamiento que los billetes de tren.

La nueva norma forma parte de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de diciembre del 2025. Sin embargo, el Gobierno dio un plazo de 10 meses para permitir a las empresas adaptarse a los cambios. Aún así, tener que utilizar ahora una documentación completamente digital ha generado cierta preocupación y malestar dentro del algunos conductores.

Según la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU, por sus siglas en inglés) —la organización mundial que defiende y representa los intereses de las empresas de autobuses, autocares y camiones—, los camioneros españoles son los que tienen más edad media en el mundo. Los datos del estudio son del 2024. Ese año, el 50 % de todos los conductores de camión superaban los 50 años.

Excepción internacional

España se ha adelantado a Europa y la norma, por el momento, solo se aplica para los viajes dentro del territorio nacional. Cuando un transportista se encuentre con un control de la Guardia Civil podrá seguir presentando la documentación en papel siempre y cuando el origen del viaje o su destino sea otro país. Esto no será así durante mucho tiempo. Está previsto que una normativa similar sea aprobada por la Comisión Europea dentro de uno o, como mucho, dos años.