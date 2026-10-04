Abel Caballero pide a Sánchez que valore «si es posible afrontar el problema de la vivienda» o si debe convocar elecciones

Imagen de archivo de Abel Caballero. Salvador Sas | EFE

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha manifestado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe «valorar si es posible afrontar el problema de la vivienda» en la situación actual «o requiere de elecciones». Así lo ha expuesto en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que asegura que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, «no piensa en lo que le interesa al país». También le acusa de no haber promovido vivienda pública durante su mandato.

Caballero ha asegurado que Sánchez, lo que quiere, es afrontar el problema de la vivienda. «Presentó los dos decretos, fueron tumbados y él tiene que valorar la situación», sentenció al ser preguntado si debería adelantar las elecciones. Al respecto de una hipotética convocatoria de elecciones, no se ha pronunciado sobre si debería hacerlo, pero sí ha insistido en que el partido estaría «preparado» en caso de optar por esta decisión. En todo caso, se ha mostrado convencido de que, de no celebrarse de forma inmediata, no coincidirán comicios generales y municipales.

También ha mostrado su apoyo firme a Pedro Sánchez en caso de convocar elecciones, algo que, dijo, estaría «justificado por la importancia de la vivienda». Al líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijoo, le ha reprochado no haber hecho nada por la vivienda en sus años de mandato en Galicia. «El problema de la vivienda no le va ni le viene, esta en su candidatura personal», sentenció, antes de considerar necesario que se exijan responsabilidades a los partidos que no apoyaron el decreto de la vivienda.

El PSdeG reclamará que los fondos para vivienda de la Xunta lleguen «de inmediato» a los ciudadanos

El PSdeG reclamará en el pleno del Parlamento que los fondos presupuestados por la Xunta para vivienda «cheguen de inmediato á cidadanía» pese a ser «ridículos», según definió este domingo el diputado Aitor Bouza. El parlamentario socialista recuerda que el número de demandantes de vivienda se ha multiplicado por dos desde que Rueda es presidente de la Xunta, y ha criticado «o autoboicot» del Gobierno gallego a su propio programa de acceso a la vivienda.

Para reclamar que los fondos destinados al programa de vivienda lleguen a los ciudadanos en el presente ejercicio, los socialistas presentarán en el Pazo do Hórreo una proposición no de ley en la que se le exigirá al Gobierno gallego que adopte, «de inmediato», las medidas necesarias para incrementar el grado de ejecución de las partidas presupuestarias correspondientes.

Aitor Bouza, que defenderá la iniciativa, criticó este domingo que todos los años se repite la falta de ejecución de esos fondos. «No 2025 situouse arredor do 50 %, co que a metade dos cartos que deberan chegar á xente que máis o precisa non se entregaron», cifra el diputado, antes de asegurar que la política de Rueda «é a condena a miles de galegos a non poder ter casa».

Como ejemplo, Bouza señaló las políticas del PP que, «ata o pasado mes, por primeira vez desde que accedeu ao goberno galego en 2009», no hiciese entrega de una sola vivienda pública en Santiago. «As que ven de entregar son só 24, fronte ás máis de 36.400 persoas que están anotadas no rexistro de demanda de vivenda», señaló, reclamando un «cambio de rumbo» ante una emergencia y un drama, dijo, que afecta a muchos gallegos.