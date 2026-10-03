Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores entre el 2019 y el 2024: «Tenemos dos crisis gordas gordas a la vez: la vivienda y la energía»
A TOXA / LA VOZ
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«He echado en falta una mayor solidaridad europea en Ceuta», lamenta el también exministro socialista03 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Desde el atril del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, Josep Borrell (La Pobla de Segur, 1947) lanzó como jefe de la diplomacia europea durante cinco años que, en geopolítica, o estás en la mesa o estás