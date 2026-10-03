Rueda prepara el presupuesto del 2027 como si fuera el último

Xosé Vázquez Gago
XOSÉ GAGO REDACCIÓN / LA VOZ

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos (a la izquierda en la imagen), en octubre del 2025, cuando presentaron en una rueda de prensa las cuentas del 2026.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos (a la izquierda en la imagen), en octubre del 2025, cuando presentaron en una rueda de prensa las cuentas del 2026. SANDRA ALONSO

Las cuentas sellarán la legislatura el año previo a la convocatoria electoral porque los del 2028 no se materializarán antes de la cita con las urnas

04 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los presupuestos del 2027 se presentarán «en tempo e forma», dijo el lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Nada nuevo bajo el sol en Galicia, donde las cuentas autonómicas han entrado en vigor,

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