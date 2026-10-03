Rueda prepara el presupuesto del 2027 como si fuera el último

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos (a la izquierda en la imagen), en octubre del 2025, cuando presentaron en una rueda de prensa las cuentas del 2026. SANDRA ALONSO

Los presupuestos del 2027 se presentarán «en tempo e forma», dijo el lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Nada nuevo bajo el sol en Galicia, donde las cuentas autonómicas han entrado en vigor,