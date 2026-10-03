Rueda prepara el presupuesto del 2027 como si fuera el último
REDACCIÓN / LA VOZ
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Las cuentas sellarán la legislatura el año previo a la convocatoria electoral porque los del 2028 no se materializarán antes de la cita con las urnas04 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los presupuestos del 2027 se presentarán «en tempo e forma», dijo el lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Nada nuevo bajo el sol en Galicia, donde las cuentas autonómicas han entrado en vigor,