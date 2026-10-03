Piden entre 14 y 32 años de prisión para cuatro acusados de drogar, grabar y violar en grupo a dos chicas en el 2019

Entrada principal de la Audiencia Provincial de A Coruña, en una imagen de archivo. CESAR QUIAN

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, acogerá el próximo miércoles y jueves, a puerta cerrada, el juicio contra cuatro hombres acusados de drogar, agredir sexualmente y violar en grupo a dos chicas. En uno de los casos, los acusados llegaron a grabar la violación en vídeo, sin el consentimiento de las víctimas.

Según se recoge en el escrito de calificación fiscal, los hechos se prolongaron durante los meses de mayo y junio de 2019 y afectaron a dos víctimas diferentes. En el caso de una de ellas, fue agredida sexualmente al menos en dos ocasiones por uno de los procesados, aprovechando que había consumido sustancias estupefacientes. La otra joven llegó a ser agredida por los cuatro, así como por uno de ellos en varias ocasiones, y la mantuvieron retenida en su vivienda.

Esta segunda víctima fue drogada por los procesados y llegaron a grabar una de las agresiones en vídeo. Por todos estos hechos, Fiscalía pide para los procesados penas que van desde los 32 a los 14 años de cárcel, así como que indemnicen a cada una de las víctimas con 50.000 euros.