Feijoo pide urnas y promete un millón de viviendas si es presidente: «¿Es un disparate? No»

Feijoo en su intervención en el Foro de la Toja, este sábado. M. IRAGO

Ni los escándalos de corrupción, ni la incapacidad de aprobar presupuestos en cuatro años han puesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un escenario tan cercano al adelanto electoral como este. Mientras se toma un tiempo para reflexionar sobre si convoca o no elecciones, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, hace su primer discurso con tintes de campaña en el Foro de la Toja, en su Galicia natal. Y los tintes de campaña se perciben en las promesas que ha hecho a los españoles. Entre ellas está la de construir un millón de viviendas y crear 600.000 nuevos empleos.

Como en un discurso de campaña electoral, afloraron las promesas. «España merece un plan para construir un millón de viviendas ¿Esto es un disparate?», se pregunta. «No», él mismo se responde. Tomando como referencia sus propios datos, ni en los tiempos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria ha habido un año en el que se construyeran más de 300.000 viviendas en España. Después de 2008, no hubo ni uno solo en el que se superasen 100.000.

Sea o no posible, para Feijoo la receta es esa. No se trata de intervenir en el mercado, dice, sino de ampliar la oferta «pública y privada». Todo lo demás solo lleva a «inseguridad jurídica», lo que, según su mismo razonamiento, sacará viviendas del mercado y aumentará los precios del alquiler. «El mercado de la vivienda está roto», sostuvo. «Les aseguro que ocho años de inacción no se resuelve con dos reales decretos», repitió en referencia al Gobierno.

Se presenta frente a los españoles como la alternativa «reformista» frente a un mandato que ha tachado en varias ocasiones de «populista» a lo largo de la media hora que ha durado su discurso. «El presidente Sánchez no debería amagar con llamar a los españoles a las urnas, debería hacerlo», defendió.