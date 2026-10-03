Destapan en A Coruña una trama ilegal que regularizó a 40 inmigrantes con contratos y nóminas falsas

ALBERTO MAHÍA A CORUÑA / LA VOZ

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Una oficina de la Seguridad Social, en una imagen de archivo.
Una oficina de la Seguridad Social, en una imagen de archivo. SANTI M. AMIL

El cabecilla tenía una asesoría en la que simulaba relaciones laborales que no existían con datos de clientes suyos

04 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El propietario de una asesoría coruñesa ideó en el 2012 una trama que le proporcionaría importantes sumas de dinero. Vio en la regularización de inmigrantes que estaban en situación ilegal en España una oportunidad de

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