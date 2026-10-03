El 80 % de beneficiarios de las becas de excelencia a jóvenes del exterior se quedan en Galicia

Recepción a los becarios de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior BEME con el conselleiro José González, este sábado en Oroso.

El sonido de las gaitas se mezclaba este sábado con sorbos de mate y acentos latinoamericanos en el colegio Camiño Inglés de Sigüeiro (Oroso), en la festiva recepción a los beneficiarios de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME). «Ser capaces de traer a 250 mozos e mozas de diferentes países, descendentes de galegos que veñan facer os seus posgraos e mestrados, e que despois un 80 % se queden aquí aportando a Galicia é o exemplo paradigmático do que é a estratexia Retorna», un marco con un centenar de medidas avaladas por más de 450 millones de euros.

Así se expresaba el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que junto con el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el alcalde de Oroso, Álex Doval, dio la bienvenida a los participantes en esta décima edición del programa, que suma en su trayectoria cerca de 2.000 beneficiarios con un presupuesto de 18,3 millones.

Los becados proceden de cuarenta países, y con una edad media de 29 años y un 60 % de mujeres, estudiar un máster en la comunidad incrementa sus posibilidades de integración laboral, uno de los objetivos del programa: que estos descendientes de gallegos aporten una mano de obra cualificada que se necesita.

Para ello, el conselleiro destacó el respaldo adicional que se brinda a través de las oficinas de atención al retorno o de apoyo al emprendimiento con el programa Merlo. González reclamó al Gobierno central una vía de homologación ágil y específica de los títulos de estos becados, coordinada entre Xunta, universidades públicas gallegas y ministerio.

Este curso repite la tendencia de años anteriores, y los países latinoamericanos son los que aportan mayor número de becarios: 93 de Argentina, 37 de Brasil, 31 de Cuba y 26 tanto de Uruguay como de Venezuela, con presencia en mucha menor medida de universitarios del Reino Unido, Portugal, Italia y Alemania.

Oportunidades laborales

Maite Castillo, que llegó hace un año de Uruguay para cursar un máster de servicios culturales en Lugo, relató su experiencia con el programa BEME, desde los primeros días pegada al GPS para encontrar calles imposibles hasta caer rendida a la ciudad y sus gentes. Nacía un deseo de quedarse a trabajar que acaba de verse cumplido con una oferta laboral.

Es el mismo que comparten Ailén Romero y Jairon Pérez. Ella estudió trabajo social en Buenos Aires, y viene a Galicia con su marido y sus hijos de 8 y 5 años, «porque la intención es establecernos aquí y trabajar en lo que me estoy formando, un máster de menores en situación de desprotección y conflicto social. Esta beca es una oportunidad muy linda para quienes queremos profesionalizarnos y a su vez poder venir a conocer nuestras raíces en Galicia». Es su primera vez en la comunidad, al igual que para el cubano Jairon Pérez, que estudió Biología en La Habana y cursa un máster de Biodiversidade Terrestre en la Universidade de Vigo. Su intención es quedarse y trabajar en su ámbito profesional, y, «tal vez, continuar más adelante con algún doctorado».