La Xunta publica este lunes una nueva resolución para que el personal de limpieza y cocina elija destino después de un error en el DOG

Cocina del CHUS PACO RODRÍGUEZ

La Xunta hará pública este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una modificación de la resolución del proceso de estabilización que afecta a unos 900 trabajadores que operan en el área de limpieza y cocina, después de que esta convocatoria se publicase mal el pasado día 30 en el mismo boletín autonómico, al producirse un error de impresión que afectó a varias páginas y que hizo que los empleados públicos que optaban a la elección de un puesto fijo viesen que había muchas menos plazas ofertadas de las que hacían falta. El fallo generó una contestación interna que obligó a la Administración autonómica a hacer pública una nota informativa en la que anunciaban que este lunes día 5 se publicaría en el DOG una modificación para solventar un problema burocrático que afecta a centenares de empleados públicos.

La Xunta les ha informado de que, a partir del martes día 6, los trabajadores del servicio de limpieza y cocina tendrán tres días hábiles para cerrar el trámite en el sistema informático. Trabajadores afectados han denunciado que, con estos nuevos plazos, dispondrán de menos tiempo para analizar las plazas disponibles y estudiar en detalle la lista. «Si se hubiese publicado todo bien el pasado día 30, con todas las plazas disponibles, tendríamos tres días hábiles y dos naturales, correspondientes al fin de semana, para ver con detalle 900 plazas, y ahora, disponemos de un solo día antes de empezar el proceso de elección», apunta una empleada afectada, quien insiste en que, antes, el proceso empezaba el día 30 y finalizaba el día 7. Y que, ahora, con la nueva publicación, arranca el día 5 y concluye el 8. «Analizar previamente los puestos supone ver si los horarios te permiten atender a tus hijos, si tienes transporte porque habrá que elegir puestos lejos», apunta esta trabajadora.

La Administración autonómica matiza que antes tenían tres días hábiles que se contaban a partir del lunes 5 de octubre. Y que ahora, los días hábiles contarán a partir del martes 6, y serán también 3, insisten.