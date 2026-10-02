Rueda apuesta por el adelanto electoral: «Por mí, cuanto antes»

Alfonso Rueda, en el centro, junto a Salvador Illa e Imanol Pradales. M. Irago

La hipótesis de un adelanto de las elecciones generales se ha apoderado de las conversaciones entre asistentes, conferenciantes y periodistas que asisten este viernes al Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que se celebra desde ayer y hasta el sábado en la Illa de A Toxa. La salida anticipada del vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de su conferencia de la mañana, así como la cancelación (ya el miércoles) de la participación del ministro de Transformación Digital, Óscar López, en una mesa que tenía prevista esta tarde, alimentan la teoría de que el Gobierno plantea poner punto y final a la legislatura tras el previsible rechazo de los dos decretos de vivienda que llevó este viernes al Congreso.

Esa idea estuvo también de fondo en el encuentro que compartieron los presidentes de Galicia, Cataluña y País Vasco. Ninguno de los tres ofreció declaraciones a los medios de comunicación, y solo el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, aprovechó la oportunidad que le brindó el moderador para referirse al tema. A modo de cierre, en tono humorístico, el presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, pidió una fecha para las próximas elecciones generales. El jefe del Gobierno gallego interrumpió el silencio: «Yo sí la digo, lo tengo fácil: cuanto antes». El comentario generó risas entre el público, y también una sonrisa entre sus homólogos que prefirieron guardarse la respuesta: el lendakari Imanol Pradales, del PNV, y el catalán Salvador Illa, del PSC.

Ya fuera del recinto donde se celebra el foro, el expresidente Felipe González bromeó con no vaticinar cuándo serán las próximas elecciones generales porque, como dijo durante la charla que mantuvo con Mariano Rajoy, no le harán caso. El exdirigente gallego, por su parte, sí se extendió en su respuesta ante los medios: «Ya hacía mucho tiempo que la única salida a la situación que vivimos aquí es la convocatoria de elecciones. Y si no, pues estaremos otros ocho meses más como hasta hoy. Y francamente, no me parece que eso sea lo que necesita España».

También atendió a los periodistas el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien para explicitar su posición sobre el adelanto electoral utilizó este símil: «Estamos toda la legislatura sin presupuestos, que es la ley básica del Estado para saber cómo se gestionan (...) En una empresa es evidente que, sin presupuestos, un directivo está a la calle o un empresario directamente se aparta».