Las plazas de tren entre Vigo y A Coruña aumentarán un 24 % desde el próximo 15 de octubre y habrá cambios en los horarios

Viajeros esperando la llegada de un tren Avril en Vilagarcía, hasta ahora utilizados únicamente en los trayectos hacia Madrid, en una imagen de archivo. Martina Miser

A partir del 15 de octubre habrá más plazas en los trenes que circulan por el eje atlántico y se incorporan nuevos servicios a la operativa de Renfe, que pondrá a funcionar en dos semanas los trenes Avril en los trayectos por el corredor ferroviario más concurrido de la comunidad. Esos convoyes permitirán aumentar en un 24 % las plazas entre Vigo, Santiago y A Coruña, y no es la única novedad del «plan Galicia» de Renfe, que también supondrá algunos cambios horarios. Ese plan para reforzar el servicio, que también incluye un 6 % más de oferta en los Avant entre Ourense y A Coruña, estaba previsto para principios de septiembre, pero la operadora pública lo acabó posponiendo y ha detallado este viernes cómo funcionará la nueva operativa. Los billetes, de hecho, ya se podrán adquirir a lo largo del día.

El refuerzo del servicio será notable, especialmente, en algunas de las frecuencias que cubren el eje atlántico en las horas puntas. Desde el jueves 15 de octubre, el servicio que sale de A Coruña a las 7.00 horas con destino Vigo pasará a realizarse con trenes S106, con más de quinientas plazas. Lo mismo ocurriá con el tren A Coruña-Vigo de las 8.00 horas y, además, se crea un nuevo servicio desde la estación viguesa de Urzáiz hacia A Coruña a las 9.00 horas, también con más de quinientas plazas ofertadas. Los trenes Avril, con mayor capacidad que los que se utilizan actualmente, también empezarán a funcionar en los servicios A Coruña-Vigo de las 11.30 horas (actualmente es a las 12), y en el Vigo-A Coruña de las 13.15 horas, adelantando la salida de esos trenes con respecto a las tablas horarias vigentes en estos momentos.

Con el objetivo de aprovechar el conjunto de la operativa actual, el AVE de las 6 de la mañana que parte desde Vigo en dirección a Madrid también pasará a ofertar plazas de media distancia entre la ciudad olívica y Santiago. Renfe, además, contempla implantar otro nuevo servicio entre A Coruña y Vigo a las 20.00 horas para así ampliar, defiende la operadora, «las opciones de movilidad en la franja de tarde-noche y facilitar los desplazamientos de regreso».

Hay más novedades. A los nuevos trenes Avril, que permiten reforzar la operativa y modificar algunos horarios, se suman otros ajustes en la parrilla de frecuencias de la compañía pública. Renfe adelanta a las 10.30 horas la salida del tren A Coruña-Vigo que ahora sale a las 10.50 horas, y retrasa hasta las 22.05 horas el tren que conecta ambas ciudades y que ahora parte de la urbe herculina a las 21.40. Eso supone que se eliminen los trenes regionales que conectan A Coruña y Santiago a última hora, dado que Renfe considera que la reorganización permite atender a los viajeros que ahora circulan en esos convoyes.

Nuevas plazas hacia Ourense

Con la aplicación de su plan Galicia, Renfe también implantará ligeros ajustes en los horarios de los trenes regionales que circulan entre A Coruña y Vigo-Guixar, «una medida —sostiene la operadora— que permitirá adaptar la circulación a los tiempos reales de viaje y favorecer una mayor puntualidad en la prestación del servicio». Y además, se reforzará la conexión de los Avant entre Ourense y A Coruña, tanto en horario de mañana como de tarde, incorporando tres nuevas relaciones a una operativa ya existente en determinados trenes de alta velocidad.