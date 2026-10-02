El exedil coruñés Julio Flores, absuelto de la Pokémon 14 años después: «Destrozaron mi vida familiar y hasta mi salud»

ALBERTO MAHÍA A CORUÑA / LA VOZ

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El exconcejal del PP Julio Flores, este viernes en A Coruña.
El exconcejal del PP Julio Flores, este viernes en A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

Archivan la última causa contra el que ex teniente de alcalde en A Coruña que la jueza Pilar de Lara imputó en el 2012 por cohecho y tráfico de influencias

03 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Julio Flores, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento coruñés entre el 2011 y el 2015 y hombre fuerte del gobierno de Carlos Negreira (PP), pasó los últimos 14 años de su vida como investigado por

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