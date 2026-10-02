O gran soño de Galicia no exilio

Mario Beramendi Álvarez
MARIO BERAMENDI SANTIAGO / LA VOZ

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Foto oficial da presentación en Montevideo do Consello de Galiza, onde, alén de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (cuarto pola esquerda), figuran Alonso Ríos (a súa dereita) e Elpidio Villaverde, xunto a outros membros dirixentes de Cataluña e o País Vasco e da colectividade galega no Uruguai.
Foto oficial da presentación en Montevideo do Consello de Galiza, onde, alén de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (cuarto pola esquerda), figuran Alonso Ríos (a súa dereita) e Elpidio Villaverde, xunto a outros membros dirixentes de Cataluña e o País Vasco e da colectividade galega no Uruguai.

Ramón Villares rescata a historia do Consello de Galiza, fundado en Bos Aires e Montevideo en 1944 con Castelao á cabeza, e que foi a primeira institucionalización do autonomismo

03 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Nestes tempos nos que a memoria aparece por todas partes prodúcese o gran paradoxo de ignorar ou dimensionar mal episodios relevantes da historia. Na recente historiografía hai traballos sobre a importancia da política catalá e

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