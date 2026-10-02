O gran soño de Galicia no exilio
SANTIAGO / LA VOZ
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Ramón Villares rescata a historia do Consello de Galiza, fundado en Bos Aires e Montevideo en 1944 con Castelao á cabeza, e que foi a primeira institucionalización do autonomismo03 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Nestes tempos nos que a memoria aparece por todas partes prodúcese o gran paradoxo de ignorar ou dimensionar mal episodios relevantes da historia. Na recente historiografía hai traballos sobre a importancia da política catalá e