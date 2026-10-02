Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade: «Las nuevas residencias de mayores generarán más de 4.000 empleos»
SANTIAGO / LA VOZ
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Advierte que «Sánchez quebró el sistema de protección de menores de Galicia» e insta a la ministra Sira Rego: «Que me diga una a una cuáles son esas plazas que hay para continuar acogiendo a niños»05 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La construcción de 25 residencias para mayores con 1.800 plazas es el anuncio que a cualquier político le gustaría hacer. Así lo celebra la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García (Ribeira, 1985), que