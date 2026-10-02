Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade: «Las nuevas residencias de mayores generarán más de 4.000 empleos»

Fabiola García, en los jardines de la residencia de la Fundación Amancio Ortega en Santiago. XOAN A. SOLER

La construcción de 25 residencias para mayores con 1.800 plazas es el anuncio que a cualquier político le gustaría hacer. Así lo celebra la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García (Ribeira, 1985), que