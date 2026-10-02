Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade: «Las nuevas residencias de mayores generarán más de 4.000 empleos»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Fabiola García, en los jardines de la residencia de la Fundación Amancio Ortega en Santiago.
Fabiola García, en los jardines de la residencia de la Fundación Amancio Ortega en Santiago. XOAN A. SOLER

Advierte que «Sánchez quebró el sistema de protección de menores de Galicia» e insta a la ministra Sira Rego: «Que me diga una a una cuáles son esas plazas que hay para continuar acogiendo a niños»

05 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La construcción de 25 residencias para mayores con 1.800 plazas es el anuncio que a cualquier político le gustaría hacer. Así lo celebra la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García (Ribeira, 1985), que

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete