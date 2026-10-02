Desarticulada la banda de narcos de Fodoki, el arousano que huyó de un secuestro en Vilagarcía tras ser disparado

Intento de secuestro de Fodoki en Vilagarcía cuando trataba de escapar en moto, en julio de 2023.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización internacional de narcotraficantes que se dedicaba a meter droga en Europa y a lavar dinero para ellos y para otras bandas de narcos. En total, los agentes han detenido a 27 personas, uno de ellos en Pontevedra. Se trata de Óscar A.S. de 48 años, más conocido como Fodoki, que saltó a la prensa en julio de 2023 por conseguir escapar en moto de un intento de secuestro después de recibir un tiro limpio en la pierna. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) lo detuvo el 21 de septiembre y en este momento permanece en prisión.

Él es el único detenido en Galicia. El resto se reparten entre Madrid (14), Málaga (2), Ibiza (4), Almería (3), León (2) y República Dominicana (1). Este último era una de las cabezas de la organización. Fue arrestado en una villa de lujo por agentes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil que se desplazaron hasta ese país caribeño.

La organización a la que pertenecía introdujo grandes cantidades de cocaína entre los años 2020 y 2021 procedente de Colombia y Panamá. No lo hacían alijando en planeadoras, sino mediante una técnica conocida como «gancho ciego» o «preñado». Se trata de introducir cargamentos de droga dentro de contenedores marítimos con mercancía legal, sin que se enteren de ello ni el exportador ni el importador legítimo.

Para blanquear los beneficios crearon un entramado empresarial. Los investigados invertían a través de sociedades en promociones inmobiliarias y villas de lujo que ellos mismos desarrollaban en zonas muy exclusivas de España —como Ibiza, Marbella y Madrid—, de República Dominicana y de Dubái. Han quedado bloqueados tras la operación 95 de estos inmuebles, de los cuales 16 son villas de lujo.

La estructura de blanqueo creció tanto que empezaron a vender sus servicios de lavado de dinero a otras organizaciones. Es lo que se conoce como «crime as service» [en español, crimen como servicio]. Esto hizo que tuvieran ingresos tanto por la cocaína que metían como por los servicios de lavado de activos ofrecidos a otros delincuentes.

Los agentes registraron 38 propiedades entre España y República Dominicana con la colaboración de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), la Europol y la Policía Judiciaria de Portugal. Les intervinieron 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y seis armas de fuego —una de ellas considerada «de guerra» por los investigadores—. También les bloquearon 1.300.000 dólares en criptomonedas, más de 270.000 euros y más de 76.000 dírhams.

Al igual que otros de los grandes golpes recientes al narcotráfico, la investigación de este comenzó en 2023. Ese año, los agentes descubrieron como descifrar Sky ECC, una aplicación secreta que usaban los narcos para intercambiar mensajes encriptados. La policía consiguió de repente acceder a muchísima de la información que los mayores delincuentes del mundo intercambiaban con la seguridad que les daba estar hablando en un entorno privado e infranqueable.