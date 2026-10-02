Bruselas insiste en que se cambie el ancho de vía para mejorar los servicios ferroviarios

El coordinador del Corredor Atlántico, François Bausch (a la derecha), con el comisionado Antonio Sebastián, en una imagen de archivo.

Que el mantenimiento del ancho ibérico en Galicia, en otros territorios españoles y en la alta velocidad que proyecta Portugal no convence a Bruselas es algo que vuelve a reiterar el coordinador del corredor atlántico,