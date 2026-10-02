Bruselas insiste en que se cambie el ancho de vía para mejorar los servicios ferroviarios
REDACCIÓN / LA VOZ
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El Gobierno se niega a migrar al estándar europeo la red gallega, pero el coordinador del corredor atlántico sostiene que es fundamental para garantizar la competitividad a largo plazo03 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Que el mantenimiento del ancho ibérico en Galicia, en otros territorios españoles y en la alta velocidad que proyecta Portugal no convence a Bruselas es algo que vuelve a reiterar el coordinador del corredor atlántico,