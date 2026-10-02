Bruselas insiste en que se cambie el ancho de vía para mejorar los servicios ferroviarios

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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El coordinador del Corredor Atlántico, François Bausch (a la derecha), con el comisionado Antonio Sebastián, en una imagen de archivo.
El coordinador del Corredor Atlántico, François Bausch (a la derecha), con el comisionado Antonio Sebastián, en una imagen de archivo.

El Gobierno se niega a migrar al estándar europeo la red gallega, pero el coordinador del corredor atlántico sostiene que es fundamental para garantizar la competitividad a largo plazo

03 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Que el mantenimiento del ancho ibérico en Galicia, en otros territorios españoles y en la alta velocidad que proyecta Portugal no convence a Bruselas es algo que vuelve a reiterar el coordinador del corredor atlántico,

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