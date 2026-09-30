Aena ha elaborado cien casos de negocio para posibles nuevas conexiones aéreas en Galicia

Una aeronave de Vueling opera en el aeropuerto de Santiago, en foto de archivo XOAN A. SOLER

La Xunta y Aena destacaron los avances logrados durante el último año en materia de conectividad aérea de Galicia, mientras los ayuntamientos —A Coruña, Santiago y Vigo— reclamaron una mayor coordinación y plantearon distintas fórmulas de financiación para impulsar nuevas rutas. Así lo señalaron este miércoles los representantes de las diferentes administraciones e instituciones tras participar en la cuarta reunión del grupo de trabajo Conectividad Aérea de Galicia, que se constituyó el 5 de noviembre del pasado año.

De esta forma, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, detalló que, tras un año de trabajo, se han conseguido algunos vuelos, como en el caso del aeropuerto de Santiago, y expresó su confianza en que próximamente ocurra lo mismo en A Coruña y Vigo. Para este objetivo, precisó que fue «un paso importante» que las administraciones implicadas empezasen a trabajar «todas xuntas» en un trabajo que, recordó, «é a medio e longo prazo».

Cien casos de negocio

Por su parte, el director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca, avanzó que durante el último año la compañía «ha elaborado cien casos de negocio» que fueron presentados a las compañías aéreas y también destacó que, en ese período, se consiguieron «algunos resultados que normalmente no son fáciles».

Biosca destacó de la reunión que el «tono y el espíritu de colaboración es ejemplar» y que el grupo de trabajo trata de «adaptar» los diferentes modelos y analizar cuál es el más adecuado en cada aeropuerto. Para ello, se exploran las distintas opciones «que permitan ofrecer algo atractivo a las compañías aéreas».

Los representantes de los tres ayuntamientos, por su parte, destacaron la necesidad de seguir trabajando con el fin de mejorar la conectividad. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro, animó a desprenderse de los «localismos». La edil de Santiago, Míriam Louzao, insistió en que la Xunta tiene que asumir la coordinación del sistema aeroportuario gallego. El portavoz del gobierno local de Vigo, Carlos Font, valoró positivamente que Vigo cuente con 33 casos de negocio.