María Martínez Allegue: «De aprobarse os decretos non haberá propietario que poña a vivenda en aluguer»

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

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A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, no complexo de San Caetano
A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, no complexo de San Caetano PACO RODRÍGUEZ

A conselleira de Vivenda teme que os promotores tamén deixen ese mercado polos riscos da nova regulación

02 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

María Martínez Allegue (Pontevedra, 1978) fala no despacho da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. A conselleira é moi crítica cos decretos aprobados polo Goberno. —Que efectos terán en Galicia? —Non están convalidados polo

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