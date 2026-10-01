María Martínez Allegue: «De aprobarse os decretos non haberá propietario que poña a vivenda en aluguer»
SANTIAGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
A conselleira de Vivenda teme que os promotores tamén deixen ese mercado polos riscos da nova regulación02 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
María Martínez Allegue (Pontevedra, 1978) fala no despacho da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. A conselleira é moi crítica cos decretos aprobados polo Goberno. —Que efectos terán en Galicia? —Non están convalidados polo