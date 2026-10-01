Sánchez pide altura de miras para convalidar los decretos de vivienda al tratarse de una cuestión de «humanidad»

1/13 El rey Felipe VI entrega el premio Foro La Toja al expresidente de Portugal Rebelo de Sousa Martina Miser 2/13 Foto de familia en la inauguración del Foro La Toja - Josep Piqué Martina Miser 3/13 El rey Felipe VI conversa con Rebelo de Sousa antes de la foto de familia Martina Miser 4/13 El expresidente de Portugal Rebelo de Sousa recibió el premio Foro La Toja - Josep Piqué Martina Miser 5/13 Rebelo de Sousa, premiado en el Foro La Toja Martina Miser 6/13 Saludo del rey a Rebelo de Sousa Martina Miser 7/13 El rey saludo a Rebelo de Sousa en presencia de Felipe González y Alfonso Rueda Martina Miser 8/13 Rebelo de Sousa saluda a Felipe González Martina Miser 9/13 Mariano Rajoy, Felipe González y Rebelo de Sousa conversan antes de la inauguración Martina Miser 10/13 Felipe González saluda a Pedro Sánchez ante Mariano Rajoy Martina Miser 11/13 Alfonso Rueda conversa con Rebelo de Sousa Martina Miser 12/13 Saludo del rey a Alfonso Rueda Martina Miser 13/13 Alfonso Rueda, el rey Felipe VI y Pedro Sánchez Martina Miser

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado esta tarde en el Foro La Toja altura de miras a todos los grupos políticos para que se convaliden mañana en el Congreso los dos decretos de vivienda. «Pido que dejemos a un lado de la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad», ha subrayado el máximo mandatario español sobre el principal asunto que copa el debate público tras el desahucio de Maricarmen. Sánchez, que ha reivindicado la fortaleza de la economía española en un contexto de incertidumbre internacional, se ha referido al desorden mundial, un escenario, ha dicho, que genera beneficiarios y que los sufren quienes más precisan el orden. «El orden no consiste en imponerle a la gente cómo vivir, ni en preservar el statu quo que consolida injusticias», ha insistido el presidente español, que ha apelado a estructurar las reglas para proteger a los vulnerables. Sánchez, que horas antes ha participado en la Festa do Marisco de O Grove, se ha referido a la necesidad de proteger los derechos laborales y en regular la inteligencia artificial. «Jamás ha habido un nivel de desigualdad como el que conocemos ahora», ha dicho Sánchez, a quien ha precedido el presidente gallego, Alfonso Rueda.

El presidente de la Xunta ha apelado a lo que simboliza un lugar como A Toxa, un sitio pequeño, desde el que se debe escuchar la voz de los pequeños, de los territorios que tienen que aportar su «voz en un mundo de gigantes». El jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido a la vivienda. «Galicia tiene que aportar en estos debates», ha dicho sobre una cuestión en la que ha apelado a que, fuera de dogmas y populismos, se defienda lo que ha hecho Galicia. «Un modelo que consiste en construir y facilitar suelo y en proteger a los propietarios», ha insistido Rueda, quien en presencia de Sánchez, ha apostado también por «defenderse de soluciones que no conducen a nada», en clara referencia a las propuestas del Gobierno.

El encargado de cerrar el arranque de la octava edición del Foro La Toja -que este año ha premiado al expresidente de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa-, ha sido el rey Felipe VI, quien ha recordado la figura de Josep Piqué como impulsor de la cita. El monarca se ha referido a la necesidad de recuperar el orden mundial que la comunidad internacional logró alcanzar en la posguerra mundial.

«Es preciso hacerlo porque a las guerras y los conflictos o a los retos globales pendientes se suman nuevos motivos de inquietud, como las llamadas amenazas híbridas, que ponen en jaque principios básicos como la seguridad la soberanía o la integridad territorial y para las el orden normativo tradicional carece de respuesta», ha dicho el jefe del Estado en A Toxa.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Acto de apertura del Foro La Toja La Voz

Felipe VI ha reivindicado en su discurso el papel de las democracias europeas para tomar la iniciativa ante los nuevos desafíos, como garantes del derecho internacional. «Necesitamos ser cada vez más fuertes y autónomos sin dejarnos amedrentar por nadie y sin perder la coherencia con nosotros mismo», ha asegurado el apertura del Foro La Toja.

«No caigamos nunca en el error de dar por sentada la dignidad del ser humano; no creamos que es una especie de bien que no es debido por haber nacido en un país occidental, en un estado de derecho, en una democracia avanzada», ha concluido el monarca.