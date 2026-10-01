Rebelo de Sousa reivindica los valores de Europa ante la involución mundial

Marcelo Rebelo de Sousa recibió el premio Foro La Toja-Josep Piqué de manos de Felipe VI Martina Miser

En los tiempos de vértigo y de inmediatez, de constante confrontación, de previsibilidad de los discursos, hay voces que suenan distinto, como más pausadas y que abren la puerta al ejercicio de pensar. Es la perspectiva que otorga el tiempo. El que fuera presidente de la República de Portugal y Premio Fernández Latorre en el 2018, Marcelo Rebelo de Sousa, centró este jueves todas las miradas en la octava edición del Foro La Toja, donde acaparó la atención como gran premiado. Una cita en la que participó en el 2020, en plena pandemia, como él mismo recordó. Entonces hizo un dibujo del mundo en el que se aventuraban algunas tendencias, de la necesidad de un reparto justo de la riqueza, pero sin que nadie pudiese imaginar tanta involución.

«Aquí hablé de un mundo que vivía un multilateralismo imperfecto, de un mundo que exigía la reforma de las organizaciones internacionales, de un mundo que estaba convirtiendo en bipolar entre nuestro aliado norteamericano y la República Popular China... En estos seis años, la evolución en el mundo ha sido mucho más compleja y grave de lo que habría pensado en aquel momento de transición», recordó Rebelo de Sousa, que recibió el premio de Felipe VI.

Desorden mundial

El expresidente portugués, en su discurso, denunció que las organizaciones internacionales, en gran medida, han sido vaciadas; que el derecho internacional y los derechos humanos han pasado a ser ignorados por los «más poderosos de los poderosos». Y todo ello, explicó, en un contexto internacional en el que la mayor potencia mundial, Estados Unidos, ha debilitado «en más de una ocasión» la alianza histórica con Europa y con la OTAN. Y en el que las democracias, recordó, han experimentado enormes dificultades en su reforma y renovación.

«El camino por recorrer pasa por reafirmar el patrimonio espiritual europeo, que nos hizo un ejemplo singular que atrae el respeto y la atención»

«Han crecido así, rápidamente, fuerzas e ideas antisistémicas e asistémicas; han aumentado las dictaduras y han disminuido las democracias», contextualizó Rebelo de Sousa. Ante este análisis de casi una década, ante demasiados casos de involución de valores, el camino por recorrer, según expuso el expresidente portugués, pasa por «reafirmar el patrimonio espiritual europeo» que hizo de Europa «un ejemplo singular en el mundo que todavía atrae el respeto y la atención de tantos en todos los continentes». Un patrimonio, precisó, en el que sobresalen la dignidad de la persona, la libertad y el estado de derecho democrático, la economía social de mercado, la Justicia y la solidaridad y la felicidad de las personas concretas.

En una emotiva intervención, cargada de reminiscencias poéticas, Rebelo de Sousa insistió en que no estaba hablando del pasado, instalado en la nostalgia y en la melancolía, sino del futuro. «Para hablar de la felicidad, de la felicidad de las personas concretas, de la felicidad posible y deseable, estamos aquí en este prestigioso y prometido foro, celebrando su nacimiento, su consolidación, como un espacio de ciudadanía, de diálogo y de tolerancia para españoles y portugueses», sostuvo el expresidente de la República de Portugal entre los años 2016 y 2026.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Acto de apertura del Foro La Toja La Voz

Un camino

Rebelo de Sousa se refirió al finalizar su discurso al universo global, al universo que «habla nuestras lenguas e idiomas», al mundo que «es Europa», al mundo que «son Portugal y España», al mundo que es el eje atlántico que une ambos países. Y concluyó su intervención con un mensaje hacia todos y con la promesa de que, como profesor y como educador, seguirá apelando a un mundo más justo.

«Todos los días, cada día como si fuera el primero. Este premio que acabo de recibir representa una inspiración, un incentivo, una obligación moral de no detener nunca, pero nunca, este camino», concluyó.