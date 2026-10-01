El PSdeG reclama a Sanidade televisión gratuita en los cuartos de los hospitales

La Voz REDACCIÓN

GALICIA

El portavoz socialista de Sanidade, Julio Torrado, en una intervención en el Parlamento de Galicia
El portavoz socialista de Sanidade, Julio Torrado, en una intervención en el Parlamento de Galicia PACO RODRÍGUEZ

Torrado pide a la Xunta que rescinda el contrato de ese servicio y critica que gaste dinero público «en mochilas do Xacobeo»

01 oct 2026 . Actualizado a las 19:00 h.

El diputado socialista Julio Torrado reclamó este jueves a la Xunta que ponga fin al contrato de explotación de los televisores en los hospitales públicos. Durante la defensa de una iniciativa en la comisión, señaló que el servicio «é a única fonte de entretemento» para muchos pacientes y que su pago «engade un custo ao problema de estar ingresado».

Aunque reconoció que el debate «pode parecer pequeno», el diputado socialista subrayó que tiene relevancia y que incluso la Valedora do Pobo le reclamó al Gobierno gallego un informe sobre la televisión en los hospitales que aún no dio a conocer. Además, Torrado lamentó «o cinismo maleducado» del PP al negarse a rescindir el contrato. «É lamentable. O Sergas non sabe o que contrata? Ninguén sabe o que custa rescindir o contrato?», aseguró. 

El portavoz de Sanidade del grupo socialista criticó, además, la postura de los populares respecto al tema refiriéndose a las mochilas del Xacobeo que llevan los diputados del PP a los plenos: «Para que leven unha mochila, alguén ten que pagar a televisión nun hospital público», aseguró, tras lamentar que se paguen «con cartos públicos» esas mochilas «e as camisetas que levan os ciclistas que acompañan a Rueda»