A Mesa Pola Normalización convoca unha concentración contra o novo plan lingüístico da Xunta

La Voz REDACCIÓN

GALICIA

Unha protesta de Queremos Galego ás portas do Parlamento de Galicia (foto de arquivo)
Unha protesta de Queremos Galego ás portas do Parlamento de Galicia (foto de arquivo)

Considera que rompe «os acordos sociais en relación á lingua», polo que protestarán o 7 de outubro ante o Parlamento

01 oct 2026 . Actualizado a las 16:49 h.

A Mesa pola Normalización Lingüística convocou unha concentración para o vindeiro mércores 7 de outubro diante do Parlamento de Galicia contra o novo plan lingüístico da Xunta, que previsiblemente se aprobará ese día no pleno da Cámara, grazas ao acordo dos grupos do PP e do PSdeG, sen respaldo do BNG. Estiman que esa nova política é un «intento de eliminar os acordos sociais en relación á lingua» por parte do actual goberno da Xunta.

En opinión do presidente da entidade, Marcos Maceira, «o Plan que se vai votar no Parlamento galego non é unha revisión do actual, senón unha regresión nacida da chantaxe que quixo impor o PP e que ten como único punto de aplicación real manter a prohibición de galego no ensino, a través de porcentaxes máximas de uso, e descargando a responsabilidade de facelo nos claustros dos centros educativos».

Nese sentido, A Mesa considera e lamenta que o PSdG-PSOE «cedese á chantaxe do PP». Con todo aseguran que aínda esperan que os socialistas rectifiquen e regresen á posición de compromiso co Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega (PXNLG) que o partido viña mantendo desde o 2004.

Fronte ao plan da lingua presentado polo Goberno autonómico, Maceira defende as medidas recollidas na iniciativa lexislativa popular que a plataforma Queremos Galego rexistrou unha semana antes de que a Xunta anunciase o seu propio documento. «Esa ILP é a única proposta con accións efectivas comprometen e obrigan á Xunta e aos poderes públicos», estima o presidente da Mesa.

Para este colectivo, en palabras do seu máximo representante, o PP actúa «como se a Xunta non tivese capacidade de mudar as normas que exclúen o galego ou como se non fose, directamente, a responsable da súa creación e aprobación». «Aluden a fomentar o galego dentro dun marco normativo creado por eles mesmos no que o galego nin se nomea», engaden.