A Mesa Pola Normalización convoca unha concentración contra o novo plan lingüístico da Xunta
GALICIA
Considera que rompe «os acordos sociais en relación á lingua», polo que protestarán o 7 de outubro ante o Parlamento01 oct 2026 . Actualizado a las 16:49 h.
A Mesa pola Normalización Lingüística convocou unha concentración para o vindeiro mércores 7 de outubro diante do Parlamento de Galicia contra o novo plan lingüístico da Xunta, que previsiblemente se aprobará ese día no pleno da Cámara, grazas ao acordo dos grupos do PP e do PSdeG, sen respaldo do BNG. Estiman que esa nova política é un «intento de eliminar os acordos sociais en relación á lingua» por parte do actual goberno da Xunta.
En opinión do presidente da entidade, Marcos Maceira, «o Plan que se vai votar no Parlamento galego non é unha revisión do actual, senón unha regresión nacida da chantaxe que quixo impor o PP e que ten como único punto de aplicación real manter a prohibición de galego no ensino, a través de porcentaxes máximas de uso, e descargando a responsabilidade de facelo nos claustros dos centros educativos».
Nese sentido, A Mesa considera e lamenta que o PSdG-PSOE «cedese á chantaxe do PP». Con todo aseguran que aínda esperan que os socialistas rectifiquen e regresen á posición de compromiso co Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega (PXNLG) que o partido viña mantendo desde o 2004.
Fronte ao plan da lingua presentado polo Goberno autonómico, Maceira defende as medidas recollidas na iniciativa lexislativa popular que a plataforma Queremos Galego rexistrou unha semana antes de que a Xunta anunciase o seu propio documento. «Esa ILP é a única proposta con accións efectivas comprometen e obrigan á Xunta e aos poderes públicos», estima o presidente da Mesa.
Para este colectivo, en palabras do seu máximo representante, o PP actúa «como se a Xunta non tivese capacidade de mudar as normas que exclúen o galego ou como se non fose, directamente, a responsable da súa creación e aprobación». «Aluden a fomentar o galego dentro dun marco normativo creado por eles mesmos no que o galego nin se nomea», engaden.