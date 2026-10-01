La línea de alta velocidad ferroviaria Galicia-Madrid aumenta su potencia eléctrica para ganar más capacidad
REDACCIÓN / LA VOZ
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El Gobierno pondrá en marcha «en las próximas semanas» la subestación de As Portas y su línea de alta tensión asociada, después de amplios retrasos01 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«La previsión de puesta en servicio de la subestación eléctrica de tracción de As Portas y su línea de alta tensión está prevista para las próximas semanas». Esta es la respuesta del Gobierno a una