La línea de alta velocidad ferroviaria Galicia-Madrid aumenta su potencia eléctrica para ganar más capacidad

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Un tren circulando por el viaducto de Porto, en la provincia de Ourense
Un tren circulando por el viaducto de Porto, en la provincia de Ourense Santi M. Amil

El Gobierno pondrá en marcha «en las próximas semanas» la subestación de As Portas y su línea de alta tensión asociada, después de amplios retrasos

01 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«La previsión de puesta en servicio de la subestación eléctrica de tracción de As Portas y su línea de alta tensión está prevista para las próximas semanas». Esta es la respuesta del Gobierno a una

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