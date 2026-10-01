Junts quiere que la quita de deuda autonómica premie a las comunidades que redujeron más su déficit con los planes de austeridad del 2010 al 2013

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro Carlos Cuerpo en un pleno de septiembre Chema Moya | EFE

Junts ha presentado varias enmiendas en el Congreso al proyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas. Entre otras cosas, la formación catalana propone añadir un cuarto criterio de reparto de la quita que premie a las regiones que redujeron su gasto público por encima de la media entre los años 2010 y 2013, etapa en la que la crisis de deuda soberana y las exigencias de Bruselas obligaron a adoptar planes de austeridad.

Así consta en una de las enmiendas que ha registrado el partido de Carles Puigdemont, a la que ha tenido acceso Europa Press, con las que buscan cambiar esta ley teniendo en cuenta que sus siete votos en el Congreso son imprescindibles para que la norma prospere.

Junts también advierte en una de sus enmiendas que la neutralidad proclamada por el proyecto de ley debe operar en ambos sentidos: «La medida no altera el déficit ni la deuda consolidados del Reino de España, y tampoco debe justificar una redistribución posterior del margen fiscal en favor de la Administración central», indican en su propuesta.

Asimismo, en sus modificaciones plantean también que los Gobiernos autonómicos puedan transferir parte del margen financiero o presupuestario recuperado por esta condonación de la deuda a las entidades locales de su territorio.

Sumar quiere excluir la condonación de la regla de amortización

Por su parte, Sumar, que forma parte de la coalición de Gobierno estatal, también pretende incluir algún cambio en esta ley de la condonación de deuda que salió del Consejo de Ministros a finales del año pasado. En concreto, propone que el superávit presupuestario generado por la condonación de la deuda quede excluido de la regla de amortización obligatoria de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Además, tanto PSOE como Sumar han firmado una enmienda para fijar un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma para que las comunidades formalicen su adhesión a la condonación a través de las Comisiones Mixtas de financiación.

La formación política de Yolanda Díaz y Ernest Urtasun también busca utilizar la negociación de esta ley de quita de deuda para incluir reformas en materia de vivienda, como la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler, algo que ya está recogido en uno de los decretos de vivienda que se votará este viernes. También quiere añadir cuestiones de materia laboral, como la creación de una base pública de datos económicos para la negociación colectiva.

Los dos partidos que sustentan el Ejecutivo central también se han unido a ERC para firmar una enmienda que busca autorizar la reorganización del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, un ente económico estratégico en Cataluña. En concreto, la propuesta establece un reparto institucional del 45% para la Administración General del Estado, un 40% para el Gobierno catalán y un 15% para el Ayuntamiento de Barcelona, otorgando la Presidencia Ejecutiva a propuesta del Ejecutivo catalán.

Además, ERC ha presentado diversas enmiendas específicas para modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y ajustar la posición de los ayuntamientos.

Fondo transitorio de nivelación

Por su parte, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, también ha presentado varias enmiendas a esta condonación de la deuda, en la que propone cambiar los criterios de reparto o elevar la cifra condonada hasta los 118.000 millones de euros. En otra recoge la reivindicación histórica de la Comunidad Valenciana en la que se reclama la creación de un fondo transitorio de nivelación destinado a las regiones infrafinanciadas mientras se aprueba un nuevo sistema de financiación.

En el caso de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha propuesto suprimir la cláusula de un artículo que limita la condonación máxima al 50 % de la deuda viva de la comunidad a 31 de diciembre de 2023.