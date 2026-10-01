El Gobierno envía otra propuesta a la Xunta para cederle las competencias de autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros, que da por segura

Los marineros extranjeros ya son esenciales en toda la pesca española, como en estos cerqueros que descargaron bocarte en Celeiro en julio del 2024 PEPA LOSADA

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha enviado este jueves a la Xunta una nueva propuesta para el traspaso de las competencias sobre autorizaciones iniciales de trabajo a personas extranjeras. Mediante un comunicado, el departamento que dirige Ángel Víctor Torres recordó que ambos gobiernos han trabajado en los últimos meses de forma conjunta en el análisis de la propuesta y su viabilidad. Esa labor «ha permitido mejorar la adecuación de los distintos elementos necesarios para hacer efectivo el traspaso».

El nuevo texto has ido enviado después de las reunión que los dos equipos negociadores mantuvieron el pasado 15 de septiembre, en la que el Gobierno central se decidió reformular su propuesta tras detectarse un error.

La previsión ahora del ministerio es, una vez obtenida la conformidad de la Xunta, elevar el acuerdo a la Comisión Mixta de Transferencias, con el fin de hacer efectivo el traspaso «en fechas próximas». A partir de entonces la Administración autonómica será el órgano responsable de gestionar esas solicitudes.

De materializarse, el acuerdo supondrá la segunda ampliación del autogobierno de Galicia en los últimos 17 años. El precedente inmediato fue la cesión de las competencias de gestión del litoral, que el ministro Torres y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, materializaron en Santiago el año pasado.

También está previsto que se traspase a Galicia la gestión de los aeródromos no comerciales, una competencia que se negoció en paralelo y que a principios de septiembre ya parecía abocada al acuerdo.

La Xunta considera estratégica la gestión de las autorizaciones de permisos de trabajo a extranjeros. Por una parte por la carencia de mano de obra que sufren algunos sectores de la economía gallega. Pero también por la necesidad de agilizar los trámites y de reforzar un modelo de inmigración propio, basado en la planificación, los trámites regulados y la vinculación con el empleo de calidad. El Gobierno autonómico ha dado paso en esa línea a través de programas como el Retorna Cualifica Emprego, que el año pasado se había traducido en el regreso de 350 gallegos en la diáspora para trabajar en Galicia. Ese proceso será más ágil con las nuevas competencias.