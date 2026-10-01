Anacos do piñeiro contra o que fusilaron a Bóveda descansarán en Bos Aires xunto ao cadro «A derradeira leición do mestre»
GALICIA
Recollidos pola viúva do político, foron depositados pola súa filla ante a obra de Castelao este verán e viaxarán a Arxentina xunto co óleo01 oct 2026 . Actualizado a las 14:01 h.
Un home asasinado tirado no chan. Un mestre. Canda el dous rapaces, un deles de xeonllos, chorando a súa morte. Dúas árbores ao fondo. Dor contida. Cores apagadas. Así retrata Castelao o axustizamento de Alexandre Bóveda no cadro A derradeira leición do mestre. Unha obra que emprende este xoves a súa viaxe de regreso á Arxentina logo de ter recibido máis de 26.000 visitas durante a súa exposición temporal no Museo de Pontevedra. Mais non estará soa no seu retorno. Xunto ao oleo exhibirase unha sorte de reliquia laica: restos do piñeiro contra o que foi fusilado bóveda.
As lascas da árbore foron recollidas pola viúva de Bóveda, Amalia Alvárez, no que a Fundación Alexandre Bóveda define como un xesto de «dor, amor e memoria», e depositadas diante do cadro pola filla, Amalia Bóveda, nun sentido acto celebrado o pasado mes de agosto no museo pontevedrés, ao compás das notas da versión musicada do Negra Sombra de Rosalía de Castro.
A fundación que garda a memoria do fundador do Partido Galeguista promoveu o envío ao Centro Galicia de Bos Aires desta peza tan simbólica, que repousará sobre un pano de encaixe tecido pola propia filla do político fusilado ao comezo da Guerra Civil española.
Para a entidade, esta acción ten «unha profunda carga simbólica e cultural», pois o traslado deses restos vexetais a Bos Aires busca establecer un vínculo «indisoluble» entre Galicia e a diáspora e reunir a memoria de Bóveda e Castelao nun mesmo espazo. «Hoxe estas tonas, que no seu día foron separadas da árbore orixinal, cumpren unha nova función histórica: continuar unindo», destacan.
Estiman, ademais, que a instalación onda o cadro dos fragmentos da árbore contra a que foi asasinado o político permitirá «manter viva e vixente» a reivindicación política, histórica e humana que supón o A derradeira leición do mestre, «lembrando o compromiso coa xustiza, a liberdade e a identidade do pobo galego».
A acollida temporal desta obra pictórica de Castelao no Museo de Pontevedra converteuse na exposición temporal máis visitada desta entidade cultural. Ante datos así, a Fundación Alexandre Bóveda entende demostrado o interese e o respaldo social á memoria histórica e democrática, polo que «tende a mano por enésima vez» á Xunta de Galicia e ao PP para que «reflexionen» e cambien a súa actitude cara as políticas públicas nesta materia.