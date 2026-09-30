Los rectores, reacios a cambiar la ley de universidades mediante los presupuestos

Los rectores de la UDC, Ricardo Cao, de la USC, Rosa Crujeiras, y de la UVigo, Carmen García, con el conselleiro de Educación, en una imagen de archivo XOAN A. SOLER

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció este miércoles que la Xunta prevé modificar la norma autonómica vigente sobre las universidades mediante un nuevo texto que irá incluido en la futura ley de medidas fiscales y administrativas de los presupuestos para el 2027. Rodríguez se reunió con los rectores de las tres universidades públicas gallegas, Rosa Crujeiras (USC), Carmen García Mateo (UVigo) y Ricardo Cao (UDC), ante quienes expuso los principales cambios de esta nueva norma, pensada, según dijo, para adaptarse a la Ley Orgánica del Sistema Universitario aprobada por el Gobierno.

Román Rodríguez cuestionó el contenido de esta norma, a la que se refirió como «unha oportunidade perdida» para abordar las prioridades del sistema universitario por ser «pouco ambiciosa» y no dar pie a los «cambios estruturais» que, a su juicio, son necesarios. El conselleiro defendió que la mayoría de los cambios en la norma gallega son de «carácter técnico», razón por la que defendió acometerlos por la ley de acompañamiento de los presupuestos. «Trátase dunha cuestión de economía xurídica e parlamentaria», dijo.

La Xunta envió el martes el texto a los rectores y se lo presentó este miércoles. «Estamos abertos ás posibles achegas das universidades que melloren ou enriquezan a lei», aseguró el conselleiro. En ese borrador, se abordan temas como el papel de los consejos sociales de las universidades, que desde la Consellería de Educación quieren reforzar dotándolos de mayor control sobre las finanzas de las universidades.

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Este fue el principal punto de desacuerdo de los rectores, junto con la forma en la que se va a abordar el cambio normativo. «Entendemos que podería ser máis ambicioso. Deberiamos ir un pouco máis aló pensando nunha nova perspectiva para o sistema universitario de Galicia», afirmó Rosa Crujeiras, de la USC. La rectora mencionó en este punto la irrupción de las universidades privadas. «Non é o xeito máis adecuado», argumentó. Crujeiras, como el resto de representantes, dijo tras la reunión que necesitará unos días para «revisar en profundidade unha lei que é crucial».

La rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, señaló que a priori resulta «difícil» analizar por completo las implicaciones de esta reforma en tan poco tiempo, pero ya anticipó que echan en falta detalles que ven importantes, como una concreción de las auditorías adicionales a las que podrán ser sometidas las universidades. También cuestionó la derogación del artículo 16 de la actual norma gallega, que otorga a la Xunta las funciones de control a la hora de que se implanten nuevas titulaciones en la comunidad. Y la forma de llevar a cabo la reforma: «Podería facerse doutra maneira con máis tempo».

Ricardo Cao, el rector de la UDC, insistió también en la posible derogación del artículo que le da la Xunta el control de la implantación en Galicia de franquicias de universidades con sede en otros lugares: «Preocúpanos este punto e queremos saber cal e a motivación disto. Non sería positivo se significa unha omisión do control». Cao mostró su disposición «a colaborar e a poder achegar información» para mejorar la norma propuesta y llegar a acuerdos sobre su contenido.