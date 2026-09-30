Todos los profesionales del centro de salud tendrán un complemento en función de la población atendida y de la dispersión

Exterior del centro de salud Virxe Peregrina de Pontevedra, en una imagen de archivo Ramón Leiro

El Sergas va a revisar el régimen retributivo del personal de atención primaria. Y lo hará con dos principios rectores: que todos los profesionales tengan un complemento vinculado al número de pacientes (tarjeta individual sanitaria, TIS) y a las condiciones de aislamiento y soledad. Además, en el caso de médicos de familia, pediatras y personal de enfermería, esta vinculación tendrá en cuenta también la edad de los usuarios.

La Consellería de Sanidade trasladó a los sindicatos el documento en el que se proponen los cambios, que pone fin a las cartillas (que no siempre se correspondían con una sola persona) para consolidar las TIS. En el caso de médicos de familia, pediatras y enfermeros, este complemento se calculará por el número de pacientes. Y los pacientes tendrán un peso diferente en función de la edad. Un mayor de 80 pesará el triple que uno de 40 en el cómputo, por ejemplo. Lo mismo ocurrirá con los niños, ya que un menor de dos años computará el triple que otro de 8. Pero ¿cómo se calculará en el resto de profesionales? La Xunta propone intervalos de población de referencia. Por ejemplo, en el caso de las matronas se establecen cuatro: hasta 5.500 mujeres, de 5.501 a 8.250, de 8.251 a 11.000 y más de 11.000. Y así, con todas las categorías pero con distintos intervalos.

Además, este complemento, denominado modalidad A, se verá incrementando en un 5, un 10 o un 15 % si el profesional trabaja en más de un centro de salud, si debe cambiar de centro en la misma jornada, o desplazarse de municipio.

Otro criterio del documento es que médicos de familia, pediatras y enfermeros que ocupen una plaza única en un municipio, por ejemplo cuando solo hay un pediatra en todo el concello o un enfermero, y tengan menos de 1.200 pacientes en el caso de la población adulta o de 800 en el caso de la edad pediátrica, percibirán como si atendiesen a 1.200 u 800 usuarios respectivamente para compensar a los profesionales que trabajan en pequeños concellos.

Finalmente se compensará el aislamiento, y para ello se establecen cuatro indicadores para determinar que una plaza cumple el criterio de aislada. Estar en un municipio a más de 45 minutos de una de las siete ciudades, a más de veinte de un hospital, en zonas donde el PAC de cabecera esté en un concello de menos de 10.000 habitantes y que la propia plaza esté en un ayuntamiento que no supere los cinco mil.

Una de las críticas a la presentación de este documento es que no hay cifras encima de la mesa. Es decir, se han planteado estos criterios pero sin saber cuánto será cada complemento. Para la CIG-Saúde esto hace imposible la negociación.