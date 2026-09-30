Las nuevas ratios de personal en atención primaria obligarán a crear más de 300 plazas hasta el 2030

Centro de salud de A Parda, en Pontevedra, en una foto del mes de agosto CAPOTILLO

El Sergas y los sindicatos han negociado nuevas ratios para reforzar la atención primaria. De hecho, es la primera vez que se establecen unos criterios y objetivos claros para la creación de plazas en los centros de salud y los PAC. Tal y como la consellería ha trasladado a las organizaciones de trabajadores, estos indicadores obligarán a habilitar más de 300 plazas nuevas de todas las categorías profesionales. Se irán dotando de forma progresiva hasta el 2030 y al mismo tiempo en todos los colectivos. La propuesta ha sido ratificada con los votos favorables de CSIF, UGT y CC.OO.

Con esta nueva planificación los centros de salud tendrán por primera vez podólogos (un total de 28 en el año 2030), el número de psicólogos alcanzará los 50, y se establecen los criterios para crear una nueva plaza en cada categoría. Por ejemplo, habrá un farmacéutico por servicio de atención primaria en el 2030, un odontólogo por cada 22.500 habitantes o una matrona por cada 5.500 mujeres mayores de 14 años.

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En el caso de los médicos y los enfermeros, el indicador será en función de la actividad, por ejemplo, para médicos de familia se dotará una nueva plaza estructural en un centro si la media de pacientes por profesional supera los 1.200 y las consultas diarias las 36. En caso de no cumplirse ambos criterios, pero de que el centro sanitario registre una presión asistencial elevada, se podrá valorar un refuerzo coyuntural.

Para pediatría de atención primaria se dotará un nuevo profesional si supera las 30 consultas por médico y día y su ratio media supere las 1.000 tarjetas sanitarias asignadas.

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En los puntos de atención continuada también habrá refuerzo cuando haya una sobredemanda superior al 30 % de forma sostenida. En cualquier caso, los criterios de creación de plazas serán revisados por la Xunta y los sindicatos en el 2028, para evaluar su idoneidad en los distintos colectivos.

Los responsables del departamento sanitario autonómico se reunirán con la Consellería de Facenda para hablar de la dotación presupuestaria que supone la creación de estas plazas y poder cerrar las cifras el próximo lunes.