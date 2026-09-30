Ingenieros forestales del servicio antiincendios de la Xunta no harán guardias ni coordinarán extinciones en octubre

Trabajadores del servicio antiincendios actuando en el reciente incendio de Calvos de Randín ALEJANDRO CAMBA

La Asociación Profesional de Enxeñería Forestal (Apenfoga) ha advertido que la mayoría de los ingenieros forestales que realizan labores de extinción de incendios en los distritos gallegos no harán guardias ni asumirán la coordinación o la dirección técnica de los trabajos contra el fuego durante las próximas semanas, pese a que el período de alto riesgo de incendios se ha prolongado hasta el 15 de octubre.

En concreto, la organización explica que la Xunta pidió a estos profesionales que ampliasen voluntariamente su período de guardias, dado que según su acuerdo de trabajo sus cuatro meses de guardias obligatorias se cumplen este 30 de septiembre. Una petición que no atenderán, después de que Apenfoga realizase una encuesta entre los trabajadores concluida con un apoyo mayoritario a esta medida de protesta. En concreto, cifran en un 90 % los ingenieros e ingenieras forestales de los distritos de Galicia —elevándose al 95 % en Ourense— que respondieron que no asumirán esas guardias voluntarias entre el 1 y el 15 de octubre. Por ello, advierten que los fuegos quedarán «sin coordinación ni dirección técnica».

En un comunicado, la asociación indica que ese apoyo mayoritario se da como forma de protesta contra los «agravios» de la Xunta hacia estos trabajadores «desde hace varios años» en lo tocante a sus reivindicaciones laborales. Detallan que el acuerdo que regula sus condiciones de trabajo es del año 2008 (con pequeñas modificaciones en el 2019 y el 2021) y que su actualización a los nuevos escenarios de incendios forestales «sigue pendiente».

«Pero el motivo principal es que la Xunta no reconoce el derecho a la aplicación de los coeficientes reductores para poder acogerse a la jubilación anticipada y opta por empujarlos a una vía larga e incierta, trasladando su responsabilidad al Gobierno central», critica Apenfoga. Eso lleva a que los profesionales tengan que acudir a los juzgados para que se les reconozcan unas funciones que desempeñan cada campaña.

«Incluso, ante la estupefacción de todas, tuvieron que escuchar cómo la representante de la Xunta de Galicia afirmó que la actividad del personal que asume la coordinación del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, y la dirección técnica de extinción de los fuegos más complejos, se limita únicamente al ejercicio de funciones administrativas», detalla el comunicado. A continuación, recuerda que todos los partidos en el Parlamento, incluido el PP, reconocieron el trabajo de este personal, por lo que la Consellería do Medio Rural «no tiene justificación para seguir negándose a certificarlas para el reconocimiento de los coeficientes reductores».

El colectivo profesional se reunió la semana pasada con la Consellería de Medio Rural, pero según Apenfoga, el departamento autonómico se limitó a anunciar que abrirá una negociación al acabar la época de alto riesgo, «a finales de octubre o en noviembre», pero si ningún acuerdo «sobre los coeficientes reductores, las condiciones de trabajo ni un calendario de negociación».