La espera para operarse en Galicia aumenta en veinte días: 57.680 pacientes están pendientes de una cirugía

Foto de archivo de las urgencias del Hospital Clínico, en Santiago PACO RODRÍGUEZ

Las listas de espera del segundo semestre del 2025 rompieron una tendencia positiva en la sanidad gallega. El conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad a raíz del estatuto marco dejó huella pese a que apenas hubo paros durante ese período. Por eso era previsible que en este primer semestre del 2026 el empeoramiento de la demora fuese evidente, ya que se convocaron 25 días de huelga, más de un mes en términos laborables. Así lo ha sido y los datos que acaba de presentar el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado de parte de su equipo, son muy negativos, «o efecto é brutal», resumió el titular del departamento sanitario. La demora media para pasar por el quirófano pasó de 69,3 días en junio del 2025 a 89,5 en el 2026. Son veinte días más y el número de pacientes pendientes de una intervención creció de 49.223 a 57.680. El seguimiento de la huelga y la negativa a hacer actividad voluntaria por la tarde —las llamadas peonadas— han provocado que la actividad de los quirófanos cayese en 15.565 intervenciones, un 14,2 %.

En realidad la actividad más afectada fue la programada, casi un 18 % menos, mientras que la urgente creció en un 11 %. Por prioridades, la demora empeoró en los tres indicadores: prioridad 1 (4,5 días más), prioridad 2 (18,6) y prioridad 3 (21,9 días más de media). Eso sí, se siguen cumpliendo los plazos marcados en el decreto del año 2003, que fija en 30 días la espera en prioridad 1 y en 90 la 2.

Vuelven las demoras de más de un año

Hay un dato especialmente preocupante, y es el que se refiere a los usuarios que llevan más de seis meses en lista. Eran 2.088 en junio del 2025 y un año más tarde se triplicaron hasta llegar a los 6.117. Peor es peor la situación de quienes llevan más de doce meses en la lista oficial: solo eran 12 en 2025 y en el último registro se multiplican hasta los 504.

El empeoramiento de las listas de espera afecta tanto a las cirugías como a las pruebas diagnósticas y a las consultas externas. No obstante, estas últimas son las que menos se resienten. La actividad realizada cayó un 4,2 %, el tiempo medio de espera subió en 12,5 días hasta las 69,8 jornadas y hay 230.614 usuarios pendientes, casi un 20 % más que hace un año. Nuevamente llama la atención el número de usuarios que aguardan más de seis meses: eran 6.276 y ahora son más de 15.000. En cuanto a los que superan el año, se ha pasado de 145 a 1.118. La demora para una prueba diagnóstica supera de media los cien días (100,1), 16,4 días más, con 137.648 usuarios pendientes.

En donde la Consellería de Sanidade ha conseguido mantener los tiempos es en las vías rápidas, es decir, en aquellas situaciones en las que hay una sospecha de cáncer, con una media de 6,6 jornadas.

Por servicios, cirugía general y digestiva es la que sufre el mayor descenso de actividad, con un 21,4 % de intervenciones menos en los primeros seis meses del año. En cirugía plástica, por ejemplo, el descenso es mayor (un 25 % menos), pero el volumen de operaciones muy inferior.

Perplejidad por la inacción del ministerio

En la intervención para hacer balance de la actividad asistencial, el conselleiro de Sanidade centró todas las responsabilidades en el Gobierno central. La huelga médica, insistió, tuvo efectos dramáticos. Además, los sindicatos han convocado un nuevo paro, en este caso indefinido, a partir del 28 de octubre, «resúltame perplexo que o ministerio non faga nada e se negue a dialogar».

A las huelgas se sumó en este 2026 la negativa de la mayoría de los médicos a hacer peonadas, actividad voluntaria por las tardes. Se trata de un trabajo que ya forma parte de la actividad diaria, por lo que su impacto ha sido casi mayor que el de los paros. Alfredo Silva, director de Integración e Innovación Asistencial, recordó que en el primer semestre se suspendieron unas 4.800 cirugías programadas en los paros, mientras que la actividad global cayó en 15.565, lo que evidencia que una parte importante se debe a la ausencia de autoconcertación.

Negociaciones para retomar las peonadas

De momento los responsables de la consellería siguen negociando con los facultativos de cara a retomar este tipo de actividad, aún paralizada en su mayoría, y también en el cambio de modelo.

Galicia presenta a nivel estatal unos datos de lista de espera mejores que la mayoría de comunidades —en diciembre tenía la tercera menor demora en cirugías— por lo que Gómez Caamaño confía en que se mantenga esta situación, ya que la huelga también ha afectado al resto de autonomías.