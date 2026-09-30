Los chiringuitos de playa podrán pedir nueva autorizaciones o prórrogas a partir del 16 de noviembre

Un chiringuito en Area de Secada (A Illa) MONICA IRAGO

Con el verano recién acabado, la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático ha publicado este miércoles las fechas y plazos de cara al funcionamiento de chiringuitos y negocios de playa la próxima temporada estival del 2027. Según el anuncio publicado en el DOG, los denominados servicios de temporada en zona de dominio público marítimo-terrestre del litoral de Galicia podrán funcionar de forma ininterrumpida desde el viernes 19 de marzo (Día del Padre e inicio de la Semana Santa) y hasta el domingo 31 de octubre (Halloween). Quince días después de terminar ese período, las instalaciones deberán estar desmontadas y retiradas.

Las autorizaciones para este tipo de negocios (chiringuitos, quioscos de playa, puestos de alquiler de pedaletas, kayaks u otro elementos náuticos...) tendrán una duración máxima de cuatro años. El plazo para pedir una nueva autorización o prorrogar una ya existente dependerá si el solicitante es un ayuntamiento o un particular (personas físicas o jurídicas).

Los ayuntamientos que quieran explotar servicios de temporada en su litoral podrán presentar sus solicitudes a partir de este jueves 1 de noviembre y durante todo un mes, hasta el día 30. Los particulares podrán hacerlo desde el 16 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, ambas fechas incluidas. Fuera de este plazo quedan los negocios de playa que se sitúen en municipios que hayan asumido su gestión (como Vigo este verano). En ese caso, serán los propios ayuntamientos los que publiquen los plazos y procedimientos concretos.

Antes de que comience la solicitud de autorizaciones o prórrogas por parte de particulares, la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático Climático publicará la relación de concellos que han optado por asumir la gestión de los servicios de temporada para el año 2027 en la dirección web https://www.xunta.gal/medio-ambiente/galicia-litoral.

En ese mismo enlace estarán disponibles las bases técnicas y los modelos guía para la presentación de solicitudes de las distintas modalidades.