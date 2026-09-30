El BNG se fija como objetivo ampliar las alcaldías en las siete ciudades

XOAN A. SOLER

Arropada por los candidatos y candidatas nacionalistas a las siete ciudades, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha fijado esta mañana en Santiago como objetivo extender los «modelos de éxito» de Pontevedra y Santiago al resto de urbes de la comunidad. La líder del frente, que ha avisado que van «a por todas», ha asegurado que el BNG «é a esperanza de milleiros de galegos fronte a un PP máis ultra» y ha anunciado que trabajarán desde los concellos para «mellorar as súas vida». El acto ha contado con la presencia de los aspirantes de las siete ciudades; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el regidor de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; y los cabezas de lista por A Coruña, Avia Veira; por Vigo, Xavier Pérez; por Ourense, Luis Seara, por Lugo, Rubén Arroxo y por Ferrol, Mon Fernández.

Pontón ha pedido compromiso a sus candidatos para que trabajen desde la humildad pero «con toda a ambición» porque en las elecciones municipales del próximo mayo «este país xógase moito».

La líder nacionalista ha argumentado que las ciudades son espacios fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural. Y que en ellas confluyen empresas, universidades, centros de investigación, actividad industrial, comercio y servicios. Lugares, ha insistido, en los que nacen iniciativas que pueden transformar la economía y abrir nuevas oportunidades para las siguientes generaciones. Pontón ha recordado que en Galicia hay 1 millón de personas vive en las ciudades. «Un país que quere avanzar debe coidar esas capacidades. Debe facilitar que o coñecemento se converta en innovación, que a innovación xere emprego de calidade e que ese emprego permita desenvolver un proxecto de vida aquí, en Galiza», ha insistido la portavoz nacional del Bloque.

Pontón ha defendido que las ciudades son una de las columnas vertebrales sobre que las que asentar un nuevo modelo de desarrollo económico y social, que debe ser sostenible, un lugar, ha dicho, en el que se apueste por la ciencia, el conocimiento y por modelos urbanos de calidad, «onde as persoas estean no centro e podan facer o seu proxecto de vida, empezando por garantir un dereito básico como é o acceso á vivenda».

Debate central

Precisamente, sobre este asunto, Pontón ha defendido el voto favorable del Bloque en el Congreso a los decretos del Gobierno en materia de vivienda, aunque ha reconocido que el Ejecutivo central debe «ir a máis» y «traballar con moita máis fuerza para garantizar» el derecho a vivienda, al tiempo que ha recordado que «as competencias son da Xunta». La líder del BNG ha reprochado al Gobierno autonómico que lleva 17 años «dinamitando» la política social, paralizando la construcción de vivienda pública y haciendo promesas que después nunca cumple.

«Eu pregúntolle a Rueda: onde están os 1.800 pisos en alugueiro que prometeu no ano de 2023 que habería en Galiza antes de que rematara este ano? Quedan tres meses. De momento, só se deron 98. Onde están os 1.700 que faltan?», ha reflexionado Pontón en el encuentro político de cara a las próximas municipales. La portavoz del Bloque ha recordado que las ciudades gallegas acumulan 90.000 pisos vacíos y que se podía hacer mucho más.

«A sociedade galega non pode seguir vendo como o Goberno galego, que ten competencias e recursos en materia de vivenda, non move un dedo máis alá da propaganda e está, ademais, boicoteando medidas que poderían baixar os prezos dos alugueres, como son as zonas tensionadas, ou comprar vivenda pública, comprar vivenda para poñela en alugueiro, vivenda que xa está construída», ha asegurado Pontón.