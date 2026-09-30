Arranca la maquinaria de las municipales con la activación electoral de más de 860.000 europeos residentes en España

XOAN A. SOLER

La Oficina del Censo Electoral ha activado hoy la maquinaria para las próximas elecciones municipales del 23 de mayo del año que viene. La organización del censo de los ciudadanos de la Unión Europea que residen en España y, por tanto, tienen derecho a participar en los comicios locales, abre el proceso de la décimo tercera cita con las urnas con carácter municipal, para las que faltan 235 días. Para la inclusión en el censo electoral se exige la inscripción previa en el padrón municipal y haber manifestado la voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales en España.

La Administración electoral registra al menos 860.675 europeos con derecho a voto en los ayuntamientos españoles, de los que 345.312 ya constan como participantes en anteriores comicios. La Oficina del Censo Electoral ha empezado a enviar de oficio cartas a 515.363 residentes comunitarios para facilitar la manifestación de voluntad de voto. Los ciudadanos de la UE residentes en España recibirán el envío postal con los datos de sus empadronamientos preimpresos, pero solo quienes no hayan recibido dicha comunicación en ocasión de elecciones municipales anteriores y no hayan manifestado hasta ahora su voluntad de participar en España en los comicios locales. La comunicación incluye una clave de tramitación telemática que permite realizar la manifestación de voto por internet.

En el caso de Galicia la oficina censal contabiliza 8.256 ciudadanos europeos que han participado en procesos electorales locales o al Parlamento Europeo anteriores, y cuenta con los datos de empadronamiento de otros 10.864, con Pontevedra como principal provincia de residencia (3.946), seguida de A Coruña (3.927), Ourense (1.696) y Lugo (1.295). Madrid es la demarcación con mayor presencia comunitaria en España, con 125.130 residentes que ya han votado en otras citas o pueden hacerlo en la del próximo mayo.

Para que tengan efecto en el censo electoral de las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027, las inscripciones en los padrones municipales y las posteriores declaraciones formales en las que se manifestará el deseo de votar deberán realizarse no más tarde del 30 de diciembre.

Rumanos (207.507), italianos (204.412), alemanes (83.503) y franceses (81.121) forman las comunidades de electores comunitarios más numerosas.