Vota y opina: ¿Te parece bien que los médicos de primaria cobren más por atender a pacientes mayores de 66 años?
GALICIA
Esta nueva normativa corresponde a la reforma de atención primaria llevada a cabo por la Xunta de Galicia29 sep 2026 . Actualizado a las 12:28 h.
Dentro de la reforma de la atención primaria que está llevando a cabo el Gobierno gallego, la Consellería de Sanidade ha planteado un nuevo modelo retributivo para el personal. En concreto, en el caso de los médicos de familia, pediatras y enfermeros, se asignará un mayor valor a los usuarios de tramos de edad con más necesidades asistenciales. De esta manera, las tarjetas sanitarias de menores de dos años o de mayores de 80 tendrán un peso tres veces superior a la de una persona de mediana edad, mientras que entre 3 y 6 y de 66 a 80 computarán el doble. ¿Estás de acuerdo con esta nueva medida del Sergas?
Estos cambios obligarán a actualizar el decreto 226/1996 que regula precisamente el régimen retributivo de los trabajadores de este nivel asistencial.