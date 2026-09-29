El Sergas plantea que en atención primaria los pacientes mayores de 80 computen el triple que un joven

Centro de salud de A Ponte, en Ourense SANTI M. AMIL

Dentro de la reforma de la atención primaria que está llevando a cabo el Gobierno gallego, la Consellería de Sanidade ha planteado un nuevo modelo retributivo para el personal. Se trata de una propuesta adaptada a la complejidad de los pacientes y a la realidad demográfica de Galicia. Los cambios obligarán a actualizar el decreto 226/1996 que regula precisamente el régimen retributivo de los trabajadores de este nivel asistencial.

En concreto, en el caso de los médicos de familia, pediatras y enfermeros, se asignará un mayor valor a los usuarios de tramos de edad con más necesidades asistenciales, como las personas mayores y los niños pequeños.

Las tarjetas sanitarias de menores de dos años o de mayores de 80 tendrán un peso tres veces superior a la de una persona de mediana edad, mientras que entre 3 y 6 y de 66 a 80 computarán el doble.

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También se recogen compensaciones económicas para los profesionales que lleven a cabo su trabajo en concellos de una única plaza si tienen un mínimo de tarjetas asignadas. Es decir, no solo influirá en este modelo retributivo el tipo de paciente sino las condiciones en las que se presta la asistencia. Los profesionales que tengan que desplazarse de centro en la misma jornada, aquellos que lo hagan en distintas jornadas, e incluso los que deban cambiar de municipio, tendrán diferentes contraprestaciones. A mayor dispersión y distancia, la propuesta económica será mayor.

Zonas especialmente aisladas o alejadas de núcleos urbanos y hospitales, así como la soledad también se tendrán en cuenta al elaborar la propuesta retributiva. Con soledad el Sergas se refiere a profesionales que trabajan solos dentro de su categoría, por ejemplo, consultorios con un solo especialista de medicina de familia, enfermería y personal administrativo.

En el resto de categorías profesionales que no sean médicos o enfermeros generalistas y de enfermería familiar, es decir, odontólogos, farmacéuticos, higienistas, auxiliares de enfermería, matronas o fisioterapeutas, se contemplan mejoras retributivas en función de la población asignada.

14 plazas de podólogos

El Sergas puso ya fechas a la creación de plazas de podología en atención primaria. Serán 14 en el 2027 con el objetivo de alcanzar las 28 en el 2030. Otro de los compromisos del Sergas es que cada vez que se cree una plaza nueva de médico de familia o de pediatría se creará otra de enfermería.