Renfe cambia su sistema de compra de billetes y simplifica las operaciones en una web que no convencía a casi nadie

Usuarios sacando billetes en las máquinas de autoventa CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La página web de Renfe y su sistema de venta de billetes han sido el blanco de las críticas de los clientes de la operadora pública desde el principio. Después de articular algunas mejoras, incluso el ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió en el Congreso que el 4,8 sobre 10 con el que la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente puntuaba el sistema digital de venta de Renfe le parecía «hasta generoso». Era obvio y una cuestión de tiempo que el modelo debía cambiar, pues no convencía ni a los usuarios ni a sus administradores.

Por primera vez, el nuevo sistema unificará todos los canales de atención y venta al cliente, esto es, la web, la aplicación, las taquillas, las máquinas de autoventa, las agencias de viaje, la venta telefónica o los billetes que venden los interventores a bordo de los trenes. De ahí que la operadora pública lo defina como «un paso decisivo en la transformación de la relación de la compañía con viajeros, empresas, administraciones públicas, agencias de viaje y distribuidores».

Renfe cree que el nuevo modelo será más sencillo, coherente y fácil de utilizar, más intuitivo en definitiva, pues ha sido probado con potenciales usuarios con una «marcha en blanco» similar a las pruebas que se realizan con los trenes antes de realizar trayectos con viajeros reales. Así, el proyecto ha incluido encuestas a 2.000 personas, entrevistas con viajeros y profesionales de Renfe, observación y trabajo de campo en 18 ciudades, así como más de 50 sesiones de pruebas con usuarios particulares y profesionales. El resultado, por estar más testado, debería ser más accesible que el actual. Hubo incluso medio centenar de personas para decidir qué palabras se entendían mejor en el proceso de adquisición de un billete.

El nuevo sistema comenzará a funcionar el 28 de octubre. Desde esa fecha podrán adquirirse los viajes en tren con salida a partir del 25 de enero, fecha en la que el nuevo sistema de venta será el único vigente, mientras que los desplazamientos anteriores continuarán gestionándose a través del modelo actual.

La idea del nuevo ecosistema digital de la compañía ferroviaria se basa en la simplificación, materializada en una frase: «Menos preguntas, más respuestas». Desde el primer momento el viajero se encontrará con los pasos claves: de dónde sale, adónde va, cuándo y quién viaja. «Hemos reducido los pasos y acortado los formularios. Y si ya sabemos algo de ti, no volvemos a preguntártelo», asegura la operadora. Las cuatro tarifas —Básica, Elige, Elige Confort o Prémium— mostrarán con claridad qué es lo que incluyen sin salir del proceso de compra para entenderlo.

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El precio aparecerá cuanto antes en el proceso de compra y antes de elegir se sabrá cuál es la diferencia de coste entre viajar un día u otro, así como la duración de viaje dependiendo del tren, de forma que el sistema de venta dinámica —el billete es más caro a medida que hay menos plazas— será más claro para el usuario. Si algo sale mal en el proceso, aparecerá con nitidez cuál es el problema. «Hemos reescrito todos los mensajes de error del sistema. Ninguno te deja con un código y un ‘‘inténtelo más tarde''», asegura la empresa pública. Tampoco habrá que salir del proceso de compra para contratar servicios extras, como transportar una mascota o una bici en el tren.

Indemnizaciones

La nueva plataforma digital refuerza el proceso de posventa. Desde el mismo espacio donde se almacena el billete, los viajeros podrán consultar sus desplazamientos, modificar reservas, cambiar el titular de la plaza, solicitar facturas o tramitar indemnizaciones.

Por otra parte, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado este lunes que en el ciberataque que el viernes pasado afectó a la compañía y al ADIF no se han visto comprometidos datos bancarios de los pasajeros o sus contraseñas.

En esta nueva etapa, la compañía ferroviaria rehabilita su logotipo histórico, la mítica galleta creada en 1971 por el diseñador Juan Toribio, aunque con una paleta de colores diferente a la actual (entonces era amarillo sobre fondo azul).