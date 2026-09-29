Nuria Aguilar, directora xeral de emprego público: «Queremos fixar o traballo por obxectivos na Administración galega»

Nuria Aguilar, a semana pasada no seu despacho das dependencias da Xunta en San Caetano. XOAN A. SOLER

Matemática de formación e funcionaria do corpo superior de estatísticos, Nuria Aguilar (Santiago, 1972) leva á fronte da área que xestiona a función pública desde comezos da lexislatura. —Que avaliación pode facer de como está