Nuria Aguilar, directora xeral de emprego público: «Queremos fixar o traballo por obxectivos na Administración galega»
SANTIAGO / LA VOZ
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A alto cargo insiste en ter servizos que respondan ás necesidades cidadás29 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Matemática de formación e funcionaria do corpo superior de estatísticos, Nuria Aguilar (Santiago, 1972) leva á fronte da área que xestiona a función pública desde comezos da lexislatura. —Que avaliación pode facer de como está