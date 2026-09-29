El Congreso aprueba una mesa técnica bilateral entre la Xunta y el Gobierno para analizar el cambio de ancho de vía en Galicia

Un AVE, pasando por el cambiador de ancho de Taboadela, que adapta el tren al ancho internacional o ibérico, en una foto de archivo. SANTI M. AMIL

El diputado gallego del PP Celso Delgado defendió este martes en la Comisión de Transportes del Congreso una proposición no de ley en la que se plantea la creación de una mesa técnica bilateral entre el Ministerio de Transportes y la Xunta de Galicia «para analizar la migración de la red gallega al ancho estándar europeo garantizando la interoperabilidad europea», además de solicitar al Gobierno el informe completo remitido a la Comisión Europea en el que se descarta la migración del ancho ibérico al internacional en la red ferroviaria española. Con la excepción aún no explicada oficialmente del corredor mediterráneo, donde sí se está llevando a cabo el cambio progresivo al ancho internacional. La proposición fue aprobada por los 18 votos a favor del PP, Vox y el BNG. El PSOE se abstuvo (hubo 14 abstenciones) y los tres diputados de Sumar votaron en contra.

Delgado explicó que el planteamiento del Gobierno ha causado «malestar y preocupación en diferentes comunidades autónomas como las de Galicia y Asturias al descartarse, de forma genérica, la migración de las vías convencionales del corredor atlántico al ancho estándar europeo». Dos comunidades, además, que cuentan con conexiones de alta velocidad que combinan ambos anchos, obligando a las operadoras a adquirir trenes de ancho variable si quieren competir con Renfe en estos territorios. Para el diputado ourensano del PP, «es un absoluto desacierto técnico y político despachar una decisión de este calado bajo una premisa macroeconómica de todo o nada. Un asunto de esta importancia exige rigor, analizando en detalle línea por línea, comunidad por comunidad. En el caso de Galicia, completar el ancho estándar en toda la red de alta velocidad requeriría actuar sobre un extremo de la infraestructura, 250 kilómetros de vía para conectar Ourense con el resto de las ciudades del eje atlántico».

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En línea con lo que demanda la Xunta, el parlamentario defendió una primera migración en el tramo Ourense-Santiago, que como el eje atlántico cuenta con traviesas polivalentes que facilitan los trabajos. Si no se toman estas decisiones, Galicia sufriría «un severo revés», ya que mantener el ancho ibérico obliga a depender de trenes de ancho variable, «un mercado restrictivo dominado por dos fabricantes», así como «perpetuar» el cambiador de ancho, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), recordó, describe como «cuello de botella» y «barrera técnica». También recordó que el Parlamento asturiano, gobernado por el PSOE, votó por unanimidad que se rectificaran las posiciones del informe de Transportes, de ahí que también se solicitara la mesa técnica bilateral para el Principado de Asturias.

La diputada del PSdeG Patricia Otero respondió que, si el diputado del PP está preocupado por la movilidad, «debería falar coa Xunta de Galicia, pois hai moitas mobilizacións polo deficiente funcionamento do transporte por carretera» que, recordó, es una competencia autonómica. También aseguró que el informe completo sobre los escenarios de migración está publicado en la web del Ministerio de Transportes (efectivamente es así). «Se se analiza o informe pode comprobarse que non solo son factores económicos os que desaconsellan a migración, senon que serían necesarios trinta anos de obras, con todos o perxuicios que se xeneran», alegó. «Hai que poñer un pouco de cabeza e non ir a golpe de ocurrencias», remachó. Otero se refirió a los problemas que generaría en las mercancías una migración solo para Galicia, aunque en realidad lo que se plantea como asunto principal es el cambio de ancho en la red de alta velocidad. «Deixen de dicir mentiras. Os corredores como Galicia e Asturias tamén se poden abrir á competencia», añadió, aunque a día de hoy ninguna de las dos comunidades tiene alternativas a Renfe por la dificultad de adquirir trenes de ancho variable. Por ello, la enmienda de los socialistas prevé continuar con la planificación actual de las distintas actuaciones previstas en el corredor atlántico.

El diputado gallego de Sumar, Manuel Lago, recordó al PP que su propuesta consiste en cambiar de sitio o problema, «situando o cambiador de Taboadela en Santiago de Compostela, o punto nodal do eixo atlántico. Un erro no se corrixe con outro erro», advirtió. Lago recordó que la única conexión transeuropea de Galicia es con Portugal, que se planifica en ancho ibérico. «No lles gosta que Renfe sexa a operadora ferroviaria en Galicia, preferirían unha francesa», le espetó al PP en referencia a Ouigo.