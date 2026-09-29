Santiago estrena las primeras viviendas públicas en 19 años: «Estoy en una nube, vivía en un piso de 20 metros cuadrados, la mitad de este salón»

1/10 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, da la mano a Antonio Jeremías Iglesias, uno de los beneficiarios. En la visita al piso los acompañaron la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y la hermana pequeña del nuevo inquilino, Marta Sandra Alonso 2/10 Allegue y Rueda, durante la visita al edificio Sandra Alonso 3/10 Sandra Alonso 4/10 Alfonso Rueda, revisando el edificio de Lamas de Abade Sandra Alonso 5/10 Dos beneficiarios de las viviendas Sandra Alonso 6/10 Dos inquilinos del inmueble de la calle Virxe Branca Sandra Alonso 7/10 Una de las beneficiarias enseña las llaves de su hogar Sandra Alonso 8/10 El presidente Rueda charla con una de las nuevas inquilinas Sandra Alonso 9/10 Felicidad entre las personas que lograron un piso en el nuevo inmueble protegido Sandra Alonso 10/10 Una de las beneficiarias de Lamas de Abade Sandra Alonso

Antonio Jeremías Iglesias es el encargado de enseñarle su piso al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Él es uno de los beneficiarios de las 24 viviendas de promoción pública construidas en la calle Virxe Branca, en el barrio compostelano de Lamas de Abade. Son los primeros hogares públicos levantados en la capital gallega en 19 años y él, nacido en 1998 y vecino «de toda la vida» del casco histórico, sabe que ha tenido mucha suerte. 2.153 personas seguían hoy inscritas en el Rexistro Único de Demandantes de Galicia con preferencia por Santiago: «Estoy en una nube, vivía en un piso de 20 metros cuadrados, la mitad de este salón».

«Mi hermano es famoso», dice con una sonrisa la pequeña de la familia, Marta, de diez años, que acompaña a la comitiva política, a los periodistas y a los cámaras de televisión que invaden el futuro apartamento de su hermano mayor. «En noviembre sacaron las listas provisionales, pero estaba en la reserva. Mi madre ya lo celebró. Cuando salieron las definitivas y estaba dentro no me lo podía creer. Hoy tengo las llaves y ya puedo decir que es una alegría completa y absoluta», afirma Iglesias con una sonrisa radiante mientras explica que ha firmado un contrato de alquiler de siete años, por el que pagará entre 120 y 150 euros al mes: «Antes pagaba 400 y la calidad de vida era muy mala. En 20 metros cuadrados no puedes hacer nada. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Este fin de semana haré la mudanza y empezaré una vida nueva».

Según los ingresos y el tamaño del inmueble, cada familia deberá abonar entre 117 y 224 euros mensuales. Los contratos pueden prorrogarse indefinidamente siempre que los inquilinos cumplan los requisitos legales. «En cortinas vas ter que investir», le aconseja Alfonso Rueda, que, acompañado de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, echa un vistazo al ventanal donde irá el salón. Iglesias contesta con una sonrisa: «No hay problema, no hay problema».

En una carpa contigua esperan el resto de beneficiarios y familiares. En cuanto llega el presidente de la Xunta, algunos sacan los teléfonos para comenzar a grabar y aplaudir. Una de ellas es Cuchi Hernández Jiménez, que está retransmitiendo el acto en directo a través de TikTok. «Es para mis followers», explica con una carcajada. La afortunada no es ella, sino su madre, Elvira, de 72 años, Elvirita para sus familiares. «Lleva esperando muchos años por una oportunidad así», dice su hija, que comenta que a la matriarca le tocará mudarse del barrio de San Pedro al de Lamas de Abade, más lejano del centro, pero «este es un piso nuevo y lo que más se mira es la economía. Los alquileres están imposibles».

En el flamante edificio se han invertido 4,6 millones de euros, cifra que el propio Rueda menciona tras finalizar el reparto de llaves y recordar que el presupuesto salió del «esforzo de tódolos galegos». Al escenario han subido los inquilinos de los 24 hogares, que sonríen cuando el público rompe en aplausos. «Seguiremos traballando para que a vivenda teña un prezo que non condicione a vida de ninguén», promete Rueda, que insiste en que la Xunta duplicará el parque público hasta alcanzar los 4.000 hogares protegidos para el 2028. Añade que lo harán en «todas as cidades e concellos que nos queiran axudar». A los 24 agraciados, los primeros en Santiago en 19 años, les pidió que cuiden de sus nuevos hogares como si fueran «as vosas casas» y deseó que de ese nuevo edificio de Lamas de Abade surjan 24 «bos veciños».

Quienes no estuvieron el acto fueron la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que criticaron a la Xunta por no haberlos invitado. Especialmente dolido se mostró el socialista, que afeó «la falta de respeto institucional por parte de la Xunta, al presentar unas viviendas que cuentan con financiación del Gobierno sin invitar al Gobierno».