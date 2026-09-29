Los militares de la operación Centinela Gallego detectaron 30 incidentes relacionados con el fuego este verano

La operación Centinela Gallego tiene como objetivo la detección temprana de incendios forestales y la disuasión de posibles incendiarios BRILAT

La operación Centinela Gallego, el dispositivo de vigilancia de incendios forestales que llevan a cabo en verano unidades de las Fuerzas Armadas en los montes, ha finalizado tras seis semanas de trabajo desde el 10 de agosto al 25 de este mes. Fueron un total de treinta patrullas de la Brigada de Infantería Galicia VII (Brilat) y cinco del Tercio Norte (Ternor) de Infantería de Marina. Su cometido era supervisar «las zonas más vulnerables de los montes gallegos, operando en ocho distritos forestales y 39 municipios».

Durante el período de este operativo, las patrullas pudieron detectar unos 30 avistamientos de incidentes relacionados con el fuego. Sus integrantes también completaron alrededor de 2.200 patrullas terrestres, acumulando un total superior a los 200.000 kilómetros recorridos por las carreteras y pistas forestales del territorio asignado.

El dispositivo del Centinela Gallego es un programa que se lleva a cabo cada verano en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Xunta para la lucha contra incendios forestales. Este programa tiene tres objetivos fundamentales: «la vigilancia de los espacios forestales, la disuasión frente a posibles causantes de fuego y la alerta temprana, permitiendo la comunicación inmediata de cualquier foco a los servicios de extinción competentes».

Desde la Brilat, que tiene su base en el municipio pontevedrés de Vilaboa, explicaron que la principal novedad de esta edición es «la incorporación de los sistemas aéreos no tripulados (UAS), que ha marcado la diferencia en las tareas de vigilancia y mapeo térmico». Estos sistemas del Ejército de Tierra han sumado más de 250 vuelos diurnos y nocturnos, que implicaron cerca de 7.000 minutos de vigilancia aérea en tiempo real.

Por otra parte, esta es la edición número 20 de este programa, calificada como una «misión de vigilancia ambiental» que plasma «la vocación de servicio público de los contingentes militares, demostrando que la modernización tecnológica y las capacidades operativas operan como herramientas directas para salvaguardar el bienestar, la seguridad colectiva y el patrimonio de los ciudadanos».

En un comunicado, la Brilat añadió que «estas herramientas tecnológicas han permitido delimitar de forma precisa los perímetros afectados y facilitar la localización inmediata de focos de calor, consolidando un modelo de protección ambiental sostenible que blinda el patrimonio natural gallego de cara al futuro».

La operación Centinela Gallego está liderada por el mando operativo terrestre, bajo el mando del teniente general Julio Salom Herrera, y bajo el control del mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa. Solo hay otro programa paralelo en el Estado, que se desarrolla en las islas Canarias.