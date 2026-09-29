María Josefa Ruiz Tovar, magistrada: «Siempre me llevé los casos a casa, pasé noches muy malas»
REDACCIÓN / LA VOZ
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La primera presidenta de una Audiencia Provincial en Galicia, y la quinta en España, se prepara tras 45 años para la jubilación: «He tenido una carrera muy interesante y bonita que me ha permitido estar en el mundo real y ser mejor persona»30 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Sus hermanas le preguntan que para qué sigue, que por qué no se jubila, pero María Josefa Ruiz Tovar (A Coruña, 1957) ahí sigue, tras 45 años de carrera. Desde su despacho, el de la