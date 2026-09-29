María Josefa Ruiz Tovar, magistrada: «Siempre me llevé los casos a casa, pasé noches muy malas»

María Josefa Ruiz Tovar, este martes en la Audiencia Provincial de A Coruña ANGEL MANSO

Sus hermanas le preguntan que para qué sigue, que por qué no se jubila, pero María Josefa Ruiz Tovar (A Coruña, 1957) ahí sigue, tras 45 años de carrera. Desde su despacho, el de la