El joven que perdió a sus padres y su hermana en el accidente de la A-8 en Ribadeo sigue muy grave

El coche se estrelló contra el pilar de un viaducto LV

El único superviviente del accidente de tráfico ocurrido el pasado lunes en la Autovía do Cantábrico (A-8) a la altura de Ribadeo, en el que murieron una pareja y una menor, continúa en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), después de ser intervenido quirúrgicamente. El joven, de unos 20 años de edad, fue trasladado en helicóptero del 061 Urxencias Sanitarias al centro hospitalario lucense, tras la violenta salida de vía del coche en el que viajaban también sus padres y su hermana. Por causas que se desconocen, el turismo se fue contra el pilar de un viaducto y el conductor, el padre, falleció en el momento. La madre y la niña murieron también pese al esfuerzo de los servicios de emergencias.

Las personas fallecidas eran originarias de Ecuador, aunque dos de ellas tenían la nacionalidad española. Residían en el ayuntamiento de Valdemoro, en la comunidad de Madrid, según confirmaron fuentes del Gobierno central. El varón tenía 54 años de edad, por 47 la mujer y trece la menor.

Por el momento no ha trascendido una hipótesis oficial sobre por qué el Peugeot 206 en el que viajaba la familia se salió de la vía por el lado izquierdo, entró en la mediana que divide las dos partes de la infraestructura y se introdujo en medio de las biondas que protegen del pilar a los automóviles que circulan por la autovía, impactando de lleno con la columna. Que la Guardia Civil complete el atestado de tráfico podría requerir todavía de unos días. De las autopsias se encargará el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

El suceso ocurrió en torno a las doce de la mañana del lunes en Vilaframil, en el kilómetro 511 de la vía y en sentido Baamonde, cerca del desvío que lleva a la conocida playa de As Catedrais. La mujer fue excarcelada consciente por los bomberos de Barreiros, pero pronto sufrió una parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios —desde el 061 se movilizaron cinco ambulancias y el helicóptero, desde Santiago— tampoco pudieron reanimar a la menor.