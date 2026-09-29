El Gobierno renovará la A-6 entre O Corgo y Guitiriz para cerrar el ciclo de la reforma del firme en Lugo

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

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Imagen de la A-6 en Guitiriz del pasado febrero que muestra los daños del firme
Imagen de la A-6 en Guitiriz del pasado febrero que muestra los daños del firme OSCAR CELA

El Ministerio de Transportes autortiza 30,1 millones para la segunda fase de las obras en la autovía a su paso por la provincia, un año después de iniciar los trabajos en dirección Madrid y tras varios sucesos de vehículos con ruedas destrozadas

29 sep 2026 . Actualizado a las 16:06 h.

El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo para atajar de forma definitiva el deterioro del firme en el tramo central de la autovía A-6 a su paso por la provincia de Lugo. El

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