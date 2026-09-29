España deja al desnudo la táctica de la aseguradora del Prestige: blindarse ante futuras demandas con una indemnización preventiva
REDACCIÓN / LA VOZ
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La defensa española en el Supremo británico intenta desactivar la compensación millonaria que reclama el London P&I Club. El tribunal hace públicos los argumentos jurídicos de las partes29 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Tribunal Supremo del Reino Unido dejó en un callejón sin salida la posibilidad de que España lograra ejecutar en la jurisdicción británica la sentencia del Supremo español sobre el Prestige, que declaraba responsable civil