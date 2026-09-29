España deja al desnudo la táctica de la aseguradora del Prestige: blindarse ante futuras demandas con una indemnización preventiva

El Tribunal Supremo del Reino Unido dejó en un callejón sin salida la posibilidad de que España lograra ejecutar en la jurisdicción británica la sentencia del Supremo español sobre el Prestige, que declaraba responsable civil

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