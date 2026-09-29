La cocaína también se puede hipotecar

El buque Nehir, en el puerto de El Musel, en Gijon, reflotado tras dos años hundido. Los investigadores lo inspeccionaron para encontrar las 1,6 toneladas de cocaína que la tripulación aseguró que permanecían en el interior tras hundir el barco frente a las costas de A Mariña. J. L. Cereijido | EFE

La Policía Nacional marcó un precedente mundial. Fueron los primeros en detener y procesar a miembros de la Banca de Dubái, una estructura criminal asentada en Emiratos Árabes que financia el narcotráfico a gran escala. Desarticularla es