La cocaína también se puede hipotecar
REDACCIÓN / LA VOZ
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La Policía Nacional marca un precedente en todo el mundo al ser la primera en detener y procesar a miembros de la Banca de Dubái, la red de financiación del narcotráfico mundial, y se adelanta a la DEA y la Europol12 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Policía Nacional marcó un precedente mundial. Fueron los primeros en detener y procesar a miembros de la Banca de Dubái, una estructura criminal asentada en Emiratos Árabes que financia el narcotráfico a gran escala. Desarticularla es