Besteiro asegura que o pacto asinado co PP non fala de bloques no reparto das materias en galego e castelán
GALICIA
O líder socialista pídelle a Rueda que convenza a Feijoo de apoiar o decreto da vivenda para protexer as persoas vulnerables que viven en Galicia28 sep 2026 . Actualizado a las 13:54 h.
O desenvolvemento normativo do pacto polo galego asinado a semana pasada entre o PP e o PSdeG ameaza tormenta. Mentres desde o Goberno galego sosteñen que o equilibrio do 50 % no uso do idioma será por bloques —é dicir que se se levanta o veto nas asignaturas de ciencia terán que darse en castelán as sociais—, nas filas socialistas teñen outra interpretación. Así o asegurou este luns o líder e portavoz do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ve «positivo» o acordo co que os socialistas romperon o veto do PP a impartir nesta lingua as materias científicas. «Non é o plan ideal do PSdeG, pero «é mellor do que había e nos permite avanzar», dixo.
O líder dos socialistas galegos puntualizou que «liberamos un veto e non vamos consentir que se traslade a outro tipo de vetos», e rexeitou «interpretacións torticeiras», xa que o acordo asinado, dixo, non fala de bloques. Besteiro explicou que ese pacto marca a lingua das materias en galego e castelán e deixa as outras a decisión dos centros dentro do horario establecido, polo que levantar o veto ás matemáticas non implica necesariamente deixar de impartir ciencias sociais en galego.
En resposta ás críticas do BNG, lembroulles os «bloqueos institucionais» e a súa «pinza» co PP para limitar o control dos socialistas galegos ao presidente da Xunta no Parlamento, impedindo formularlle unha pregunta a Rueda por cada período de sesións. A mesma pinza, sinalou, deixa ao PSdeG sen capacidade de fiscalización no Consello de Administración da radio e a televisión públicas galegas porque levan un ano «impedindo que cubramos a vacante que nos corresponde».
Besteiro advertiu que a Valedora do Pobo permanece bloqueada pola incapacidade de nomear ao adxunto á Valedora malia que «descoñecemos cales son os pactos que pecharon o PP e o BNG para repartirse os cargos» e, lembrou que «o que non é especulación é o voto do BNG a favor da Valedora que hai cinco anos non apoiaran».
Vivenda
Besteiro tamén dirixiuse a Rueda para reclamarlle que convenza a Feijoo de apoiar o decreto contra os desafiuzamentos no momento en que o aprobe o Consello de Ministros. O portavoz do PSdeG sinalou que «as familias galegas vulnerables non poden esperar» para ter unha resposta ao principal problema da cidadanía, «como quedou de manifesto pola resposta social ao desafiuzamento de Maricarmen».
O líder dos socialistas galegos aludiu ao voto de PP e Vox, que en febreiro votaron en contra da prórroga do escudo social que permitía suspender os desafiuzamentos das persoas vulnerables. «Maricarmen vive en Madrid, pero a súa historia podería pasar aquí, porque en Galicia hai milleiros de persoas que “an contas cada fin de mes para saber se poderán pagar a vivenda; en máis de 78.000 fogares galegos o custe da vivenda deixa á familia por baixo do limiar da pobreza severa, ademais de que xa hai 36.500 persoas inscritas no rexistro de demandantes de vivenda, o 85 % buscando alugueiro público», explicou Besteiro.
Neste sentido, engadiu que, no 2023 e no 2024, un total de 868 persoas quedaron sen o bono de alugueiro social. «Detrás de cada solicitude hai alguén que necesitaba axuda e non a recibiu, a pesares de que a Xunta ten ferramentas para actuar sobre os prezos e xa non pode seguir poñendo escusas para non aplicar a Lei de Vivenda», advertiu.